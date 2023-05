Hit na zmarszczki idealny dla każdej kobiety. Moc różowej witaminy

To największy błąd podczas malowania oczu przy opadającej powiece. Miliony kobiet go popełniają. W ten sposób zmniejszysz oko i dodasz sobie 10 lat

Witamina B12 to bohaterka najnowszej linii marki Yoskine. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Dzięki niej skóra odzyskuje młodzieńczą świeżość, wygląda na zrelaksowaną i starzeje się wolniej. Działanie witaminy B12 wspomaga innowacyjna forma witaminy C połączona z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie do najgłębszych warstw skóry. YOSKINE SUPREME-VIT B12 & C działa niczym „witaminowy zastrzyk” o szerokim działaniu odmładzającym: redukuje zmarszczki, poprawia koloryt, rozjaśnia przebarwienia, a także wzmacnia napięcie skóry. Linia przyciąga wzrok różowym kolorem produktów – jest on w 100% naturalny i wynika z charakterystycznej barwy witaminy B12.

W produktach zastosowano nowatorską technologię IN’DETOX & YO’ACTIVE, inspirowaną odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Ma za zadanie łączyć detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

Prawdziwy zastrzyk witamin, przywracający młodzieńczy blask!

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

,,ZASTRZYK WITAMIN”

ODMŁADZAJĄCE SERUM

REDUKUJĄCE PRZEBARWIENIA

Działa przeciwzmarszczkowo i skutecznie redukuje plamy oraz przebarwienia widoczne na skórze.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WITAMINA B12

Różowa witamina, znana z profesjonalnych dermokosmetyków. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

WITAMINA C

Innowacyjna witamina C połączona z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry. Posiada intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje przebarwienia.

KWAS TRANEKSAMOWY

Wyraźnie redukuje przebarwienia, delikatnie rozjaśnia i pomaga uzyskać równomierny koloryt skóry.

Stosowanie: Codziennie rano i/lub wieczorem aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu pod krem lub jako samodzielny kosmetyk. Dla wzmocnienia efektu rekomendujemy stosować równocześnie kremy na dzień i na noc YOSKINE SUPREME-VIT B12&C.

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

NAWILŻAJĄCY ,,ZASTRZYK WITAMIN”

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY NA DZIEŃ 50+

Dzięki wysoce aktywnym witaminom, redukuje zmarszczki i przebarwienia oraz regeneruje skórę.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WITAMINA B12

WITAMINA C

LIFTING POLISACHARYDOWY Z CYKORII

Naturalny lifting, który jakby „rozprasowuje” skórę, napina ją i wygładza.

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

REGENERUJĄCY ,,ZASTRZYK WITAMIN”

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY NA NOC 50+

Dzięki wysoce aktywnym witaminom, działa przeciwzmarszczkowo i wygładzająco na skórę oraz niweluje przebarwienia.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WITAMINA B12

WITAMINA C

OLEJ PISTACJOWY

100% naturalny olej, który odżywia i wspomaga regenerację skóry podczas snu.

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

WYPEŁNIAJĄCY ,,ZASTRZYK WITAMIN”

KREM SILNIE PRZECIWZMARSZCZKOWY NA DZIEŃ 60+

Dzięki wysoce aktywnym witaminom, działa jak rozświetlający regenerator, rozprasowuje zmarszczki i poprawia gęstość skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WITAMINA B12

WITAMINA C

LIFTING POLISACHARYDOWY Z CZERWONEJ ALGI

Naturalny lifting, który napina, wypełnia skórę i „rozprasowuje” zmarszczki.

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C

NAPRAWCZY ,,ZASTRZYK WITAMIN”

KREM SILNIE PRZECIWZMARSZCZKOWY NA NOC 60+

Dzięki wysoce aktywnym witaminom, intensywnie wypełnia zmarszczki, odbudowuje strukturę skóry i niweluje przebarwienia.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

WITAMINA B12

WITAMINA C

OLEJ CUPUAÇU

100% naturalny olej, który odżywia i wspomaga nocną regenerację skóry.

