Idealna STUDNIÓWKA? Tak, to ta wygrana w konkursie Sephora! ​

Sto dni do matury to czas, który z jednej strony przeraża nadchodzącym egzaminem, a z drugiej – to chwila, kiedy maturzyści na chwilę zapominają o nauce i skupiają się na przygotowaniach do studniówki.Aby ten wyjątkowy wieczór był jeszcze bardziej niezapomniany, Sephora postanowiła zorganizować konkurs, w którym główną nagrodą jest prawdziwa metamorfoza studniówki w specjalnej strefie Sephora Glam Prom, która zawita do waszej szkoły – a w niej makijaże, fryzury jak z czerwonego dywanu, i mnóstwo innych atrakcji dla pierwszych 70 maturzystów!

Jesteś maturzystą? A może rodzicem albo nauczycielem? Nie czekaj, zgłoś swoją szkołę do konkursu! Co trzeba zrobić? Wystarczy, że grupa przynajmniej 10 uczniów z maturalnego rocznika z jednej szkoły średniej nagra filmik, w którym pokaże społeczność szkoły i kreatywnie opowie o tym, jak razem tworzą piękno. Jury wybierze najbardziej kreatywne video i nagrodzi szkołę makijażowo-fryzjerską studniówkową metamorfozą wykonaną przez ekspertów Sephora w specjalnie wykreowanym na te potrzeby studio Sephora Glam Prom. Całość dopełnią insta-atrakcje, upominki dla całego rocznika i… przejażdżka z fasonem Glam-limuzyną na studniówkę!

Konkurs trwa od 22 listopada do 11 grudnia – do tego czasu trzeba wysłać wypełniony formularz i konkursowy film. Szczegóły konkursu znajdziesz na TikToku @sephorapolska, a regulamin w sekcji bio na profilu Sephora Polska.

Zespół makijażystów i stylistów Sephora czeka, by odwiedzić Waszą szkołę i sprawić, by Wasza studniówka była absolutnie wyjątkowa!