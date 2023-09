Idealne męskie perfumy na zimę 2023/2024. Ten zapach to symbol zwycięstwa i wolności

MYSLF. Powiedz te słowa. W nich zawierają się wszystkie aspekty tego, kim jesteś - a nie tym, kim inni mówią Ci, że masz być. MYSLF. To ekscytacja uznawania samego siebie. Całkowicie. Autentycznie. Z dumą. Odważnie. Bez przepraszania. Nawet jeśli to przeczy temu, czego od ciebie oczekują inni. To ty, ze wszystkimi swoimi kontrastami i niuansami. Bo czym jest siła bez wrażliwości? Czym jest nauka bez zapominania tego, co było wcześniej? Czym jest miłość bez bólu? Czym jest ludzkość bez niedoskonałości?

Zobacz także: To najbardziej waleczny znak zodiaku w całym horoskopie. To spod tego znaku zodiaku był Józef Piłsudski. Siła mięśni i bystrość umysłu. Sprawdź, o kim mowa

Powstała kompozycja to MYSLF: doskonale dostrojony, doskonale zrównoważony zapach, który łączy drzewną rodzinę zapachów z kwiatami. Zapach, który jest zarówno całkowicie przystępny, jak i uderzająco oryginalny. Tutaj wszystko zaczyna się od serca… Łagodna i zmysłowa nuta kwiatu pomarańczy to surowe, bijące serce MYSLF. Odważny, a jednocześnie całkowicie naturalny wybór, gdyż składnik ten jest od wieków tradycyjnie używany w męskich perfumach. Ten kwiat to czyste piękno, ręcznie zbierany w tunezyjskich sadach, stworzony dla YSL, aby podkreślić jego świeże, cielesne aspekty.

To, co nadaje temu kwiatu nowoczesny, męski charakter, to uproszczona struktura leżąca u jego podstaw. Wieloaspektowy i kontrastujący, MYSLF to pierwszy drzewno-kwiatowy zapach od YSL Beauty. Poczuj ekscytację przy pierwszym rozpyleniu perfum na skórę i wyczuj tę czystą, wibrującą atmosferę. Otwarcie zapachu prezentuje intensywnie świeże i żywiołowe akordy poprzez iskrzącą się zieloną bergamotkę. Przechodzi w wyraziste serce w celu podkreślenia jej świetlistego charakteru i kwiatowości, ten czysty, unoszący się akord nadaje zapachowi jego pionową strukturę.

i Autor: Alicja Lesiak YSL

i Autor: Alicja Lesiak YSL

i Autor: Materiały prasowe YSL

14 września na luksusowym evencie MYSLF Party, marka Yves Saint Laurent wśród imponującego tłumu zaproszonych gości, zaprezentowała swój najnowszy męski zapach - MYSLF. Impreza zgromadziła ponad 600 osób, które stały się świadkami niezwykłego spektaklu. To wyjątkowe wydarzenie doskonale oddało unikalny charakter zapachu oraz filozofię marki. Już od samego wejścia goście zostali wciągnięci w świat zapachu MYSLF. Wnętrze ozdobione było immersyjnymi instalacjami, pozwalającymi na całkowite zanurzenie się w estetyce i koncepcji nowego zapachu. YSL Beauty zadbało nie tylko wrażenia wizualne, ale też doświadczenie zapachowe pozwalające gościom odkryć głębsze warstwy MYSLF, zaspokajając zmysły w wyjątkowo subtelny i unikalny sposób. Styl wydarzenia doskonale oddał esencję zapachu MYSLF - czarny, pewny siebie, wierny sobie.

W otoczeniu głębokiej nocy, w minimalistycznym wnętrzu przestrzeń wypełniona została rytmem muzyki techno. Jako headlinerka wystąpiła ceniona postać sceny techno – VTSS. Jest to artystka, która w krótkim czasie zdobyła pozycję jednej z kluczowych i bezkompromisowych postaci na scenie muzycznej. Znana z odważnych opinii w mediach społecznościowych, DJ VTSS nie boi się poruszać trudnych tematów. Związana z prestiżowymi festiwalami i klubami na całym świecie, VTSS jest również laureatką licznych nagród i wyróżnień. Imprezę zakończył set PAWEL DJ.

W evencie wzięli udział wyjątkowi goście - celebryci, influencerzy, liderzy opinii, dziennikarze oraz partnerzy biznesowi. Wśród nich były Jaonna Jabłczyńska, Sandra Kubicka czy Karolina Pisarek. Nie zabrakło również popularnych artystów, takich jak Żabson czy Daria Zawiałow – polska ambasadorka makijażu YSL, która dołączyła w ostatnim czasie do grona 23 globalnych ambasadorów marki. Imprezę uświetniły osoby ze Squadu YSL Beauty – Agnieszka Skrzeczkowska, Roksana Kwiatkowska oraz Rosalie Hoffman. Wieczór rozpoczął di set Hani Koczewskiej doskonale wprowadzając zaproszone osoby w niepowtarzalny świat marki Yves Saint Laurent Beauty.Premiera MYSLF jednoznacznie potwierdziła, że marka Yves Saint Laurent Beauty pozostaje wierna swojej niezależnej i buntowniczej naturze, dostarczając gościom niezapomnianych wrażeń oraz prezentując obezwładniający zapach MYSLF. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników, kształtując jednocześnie trendy w świecie beauty.

i Autor: Alicja Lesiak YSL

i Autor: Alicja Lesiak YSL

i Autor: Kacper Godlewski YSL