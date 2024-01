Idealny prezent na Walentynki

Sukienka z promocji Pepco to królowa wyprzedaży. Krój, który przypomni Ci młodość. Najmodniejszy wzór tego sezonu, a to wszystko za 50 zł

W tym roku to przedstawiciel rodziny THREE OF HEARTS, w 3 odsłonach: złota (GUESS GW0657L2), różowego złota (GUESS GW0657L3) i srebra (GUESS GW0657L1).

Bezel modelu wyłożony jest kryształkami w pastelowych odcieniach. Indeksy tego zegarka mocno nawiązują do ringu, tworząc spójną, delikatną, ale zauważalną kompozycję. Datownik umieszczony jest wewnątrz serca co podkreśla romantyczny aspekt tego zegarka. Koperta o średnicy 26 mm osadzona jest na klasycznej bransolecie ze stali szlachetnej. Wodoodporność tego modelu to 50 ATM, co czyni go odpornym na zachlapania. Powłoka luminescencyjna na wskazówkach pomoże odczytać godzinę nawet po zmroku.

Zobacz także: Focus na oczy. Jak dbać o skórę pod oczami?

Bransoleta modelu przy mocowaniu do koperty jest wyłożona tęczowymi kryształkami, dodając mu walentynkowego uroku. Zegarki z kolekcji THREE OF HEARTS to idealna propozycja zarówno na co dzień, jak i do wieczorowych stylizacji.

Zegarki GUESS Watches dostępne są w szerokiej dystrybucji – w Polsce znajdziesz je w sieci Time Trend i we wszystkich większych sieciach jubilerskich oraz w sklepach GUESS.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS