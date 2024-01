Focus na oczy. Jak dbać o skórę pod oczami?

Piękna skóra to podstawa pięknego makijażu

Zmysłowe prezenty na walentynki. W ten sposób pokażesz, że ja kochasz. Święty Walenty, by pozazdrościł

Sukienka z promocji Pepco to królowa wyprzedaży. Krój, który przypomni Ci młodość. Najmodniejszy wzór tego sezonu, a to wszystko za 50 zł

PREMIERA POLSKIEJ MARKI UKVIAT

W ramach zrównoważonego podejścia do pielęgnacji skóry, firma UKVIAT kładzie nacisk na naturalne składniki, które nie tylko dostarczają oczekiwane rezultaty, ale takżedbają o naszą planetę. Z miłą chęcią, UKVIAT prezentuje rozświetlający krem pod oczy - baby pink. Nieperfumowany, bogaty krem pod oczy, który kompleksowo pielęgnuje wrażliwą skórę i dodaje blasku spojrzeniu.

Zobacz także: Miłość w kształcie misia. Przepiękna biżuteria dla ukochanej i ukochanego

Ultra-odżywczy krem został wzbogacony w wielofunkcyjny, naturalny glikoin, który skutecznie odżywia, wygładza i zwiększa poziom nawilżenia skóry już po pierwszejaplikacji. Wegańska formuła zawiera unikalny kompleks komórek macierzystych tuberozy z betainą, które pomagają redukować cienie, obrzęki i widoczność zmarszczek. Naturalnie rozświetlające pigmenty dodają subtelnego blasku skórze pozostawiając efekt wypoczętego, świeżego spojrzenia.

O MARCE UKVIAT

UKVIAT nawiązuje do słowa kwiat i odzwierciedla nasz głęboki szacunek do natury, uniwersalnego cyklu życia i potrzebę dbałości o stan naszej planety. Oferujemy skuteczneprodukty do pielęgnacji skóry, które korzystając z dobrodziejstw natury, również ją wspierają. Składniki są naturalne, starannie selekcjonowane oraz odpowiedzialnie pozyskiwane z lądów i mórz. Każdy zakupiony produkt wspiera cele jednej z trzech zaprzyjaźnionych z marką Fundacji i konkretny cel środowiskowy

i Autor: Materiały prasowe UKVIAT