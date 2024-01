i Autor: Materiały prasowe TOUS

Walentynki 2024

Miłość w kształcie misia. Przepiękna biżuteria dla ukochanej i ukochanego

Marka TOUS zachęca do świętowania uniwersalnej miłości - do ludzi wokół nas, do naszych zainteresowań i marzeń, naszego czasu i przestrzeni; a także miłości, którą czujemy do samych siebie i do wszystkiego, co czyni nas wyjątkowymi.