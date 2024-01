i Autor: Materiały prasowe tołpa

Piękna skóra to podstawa pięknego makijażu

Pielęgnacja powinna być czystą przyjemnością, a nie trudną do rozwiązania grą logiczną. Prosty plan działania i kosmetyki, które możemy dowolnie łączyć to duże ułatwienie przy codziennych rytuałach dla urody. Oczekujemy też, że efekty stosowania wybranych przez nas produktów będą długotrwałe i – najlepiej – widoczne od razu. tołpa.® my skin changer to doskonała propozycja dla osób, które lubią stosować różne produkty, ale obawiają się niepożądanych interakcji, podrażnień i wpływu takiego podejścia na efektywność działania. Tutaj także stawiamy na skuteczność SUPER MOLEKUŁ w zaskakujących i przyjemnych formułach. Zapytaj siebie i swoją skórę, czego dziś potrzebujecie?

rozświetla po 1 użyciu

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej SKŁADNIKI AKTYWNE: torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

białko EGF – naturalny czynnik wzrostu naskórka, biomimetyczny peptyd. Stymuluje komórki naskórka do odnowy. Pobudza regenerację komórkową, radykalnie poprawiając kondycję i wygląd skóry

wegański kolagen – roślinna alternatywa kolagenu: ekstanzyna pozyskiwana z marchwi. Bogata w składniki przypominające kolagen zwierzęcy. Zawiera aminokwasy kolagenowe w tym hydroksyprolinę i serynę. Wzmacnia i poprawia elastyczność skóry

glukonolakton – to kwas polihydroksykowy (PHA), który głęboko nawilża, a dzięki delikatnym właściwościom złuszczającym, przywraca naturalną promienność

chlorofil – naturalny zielony barwnik, silny antyoksydant, stymuluje regenerację Zobacz również: Pełne i zmysłowa usta zimą. Jak zadbać o usta - od pielęgnacji po makijaż i Autor: Materiały prasowe tołpa tołpa.® my skin changer renew me krem pod oczy, Dzięki SUPER MOLEKUŁOM troszczy się o newralgiczny obszar skóry wokół oczu. Wzmacnia i poprawia elastyczność. Radykalnie odnawia i regeneruje. Wydobywa naturalny blask, wygładza i poprawia kondycję skóry. STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ: - osłabioną elastyczność - drobne linie - szorstkość MAMY NA TO DOWODY w 7 dni poprawia elastyczność nawet o 45%

już po 1 użyciu zwiększa gładkość nawet o 41% a po 7 dniach o 60%

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej SKŁADNIKI AKTYWNE: torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

wegański kolagen – roślinna alternatywa kolagenu: ekstanzyna pozyskiwana z marchwi. Bogata w składniki przypominające kolagen zwierzęcy. Zawiera aminokwasy kolagenowe w tym hydroksyprolinę i serynę. Wzmacnia i poprawia elastyczność skóry.

ceramid NP – nazywany jest również ceramidem 3. To naturalny składnik cementu międzykomórkowego naskórka. Regeneruje, wzmacnia i chroni barierę skóry. i Autor: Materiały prasowe tołpa tołpa.® my skin changer renew me peeling enzymatyczno-kwasowy z drobinkami To unikalne połączenie SUPER MOLEKUŁ odnawiających i największa moc złuszczania na 3 poziomach: kwas AHA zmiękcza warstwę rogową enzym rozluźnia połączenia w naskórku kryształy różowego kwarcu mechanicznie go usuwają. Efekt: nowa skóra, pełna blasku w 10 min. MAMY NA TO DOWODY już po 1 użyciu usuwa do -54% zrogowaciałego naskórka

nawet o 46% zmniejsza intensywność przebarwień po 4 tygodniach

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej SKŁADNIKI AKTYWNE: torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

kwas migdałowy – kwas alfa-hydroksylowy (AHA), jednocześnie: zmiękcza warstwę rogową, złuszcza

i nawilża

enzym z granatu – delikatnie, ale skutecznie złuszcza dzięki enzymatycznemu rozpuszczeniu zrogowaciałego naskórka

kryształy różowego kwarcu – mechanicznie usuwają zrogowaciały naskórek

glikolipidy – uzupełniają barierę hydrolipidową zwiększając nawilżanie i Autor: Materiały prasowe tołpa CODZIENNA OCHRONA LIGHT BODYGUARD – WYSOKA FOTOOCHRONA tołpa.® my skin changer light bodyguard krem spf 50 To codzienna tarcza SUPER MOLEKUŁ chroniąca przed promieniowaniem, „cyfrowymi zanieczyszczeniami” i wolnymi rodnikami. Dzięki wysokiej ochronie przeciwsłonecznej, przeciwdziała fotostarzeniu i przebarwieniom, pomagając zachować dłużej młodą skórę. Jest odpowiedni do skóry wymagającej ochrony przeciwsłonecznej po użyciu produktów z kwasami lub retinolem. MAMY NA TO DOWODY działa antyoksydacyjnie

zapewnia ochronę przed BLUE LIGHT (światło niebieskie HEV) oraz wysoką ochronę przed UVB i UVA

bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej, również wokół oczu SKŁADNIKI AKTYWNE: torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

filtry organiczne – fotostabilny układ filtrów przyjaznych dla skóry i środowiska. Zapewnia wysoką ochronę przed UVB, UVA i HEV (niebieskie światło)

witamina C SAP – ultrastabilna forma: sól sodowa fosforanu askorbyl. Przekształca się do czystej witaminy C dopiero w skórze. Nie powoduje podrażnień, działa silnie antyoksydacyjnie, wzmacnia skórę i rozświetla



karnozyna – biomimetyczny peptyd, wspomaga ochronę przed niekorzystnym promieniowaniem, działa silnie antyoksydacyjnie, opóźnia pojawienie się oznak starzenia

