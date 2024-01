Pełne i zmysłowa usta zimą. Jak zadbać o usta - od pielęgnacji po makijaż

Biustonosz, który dopasuje się do każdego biustu

Pielęgnacja skrojona pod usta

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Pojawia się on szczególnie często jesienią i zimą kiedy temperatura za oknem spada. Wtedy nasze usta narażone są na szkodliwe czynniki zewnętrzne, dodatkowo częste oblizywanie warg sprawia, że problem się pogłębia. Ostatecznie usta mogą popękać, boleć i krwawić.

Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia, zwłaszcza kiedy za oknem mróz, takie kosmetyki mogą sprzyjać przesuszaniu się ust.

Przy pękających i suchych ustach szczególnie ważna jest ich regularna pielęgnacja. Należy pamiętać, by codziennie stosować kilka zabiegów, które poprawią kondycję ust. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w naturalne olejki, oraz wazelinę apteczną. Możemy również sięgnąć po produkty z naszej kuchni, dobrze nawilża zwykła oliwa z oliwek i olej kokosowy.

Przy pielęgnacji suchych ust niezwykle ważne jest również regularne złuszczanie naskórka. Delikatny peeling stosowany raz na kilka dni, może pozbyć się martwego naskórka. Po takim zabiegu pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć swoje wargi, dobrze sprawdzi się również w tym przypadku aloes i kosmetyki z nim składzie.

Perfekcyjny makijaż ust

Marka Charlotte Tilbury to synonim zmysłowego i kobiecego makijażu. Tym razem w ofercie tej kultowej marki pojawiła się kolekcja szminek i konturówek do ust inspirowanych największymi gwiazdami Hollywood. Jak przekonuje sama Charlotte Tilbury dzięki te kolekcji każda kobieta znajdzie swój idealny kolor czerwieni oraz różu. Po latach studiowania hollywoodzkiej architektury ust i dekodowania idealnego różu i odcienie czerwieni, używając swojej genialnej skali pigmentów, Charlotte znalazła sposób, by "zamknąć w szmince" idealny kolor, formułę oraz długotrwałość.

Szminki z kolekcji HOLLYWOOD BEAUTY ICONS są trwałe (nawet do 8 godzin noszenia) i sprawiają, że usta wyglądają na pełniejsze i jędrniejsze. Wystarczy tylko znaleźć idealny odcień dla siebie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

