Iga Świątek x Lancôme: Kobiecość, radość i siła w nowej kampanii

„Ta współpraca sprawia mi dużo radości. Lancôme to marka, która rozumie potrzeby kobiet. Bycie jej ambasadorką w Polsce otwarło przede mną możliwość pokazania innej strony mojej osobowości. Pozwoliło również na celebrowanie kobiecości i odkrywania świata piękna, uczenia się jak pielęgnować skórę i zabawy z makijażem.” - mówi Iga Świątek.

Co przynosi przedłużona współpraca Igi Świątek z Lancôme? W tym roku tenisistka zostanie lokalną twarzą zapachu Idôle, który inspirowany jest silnymi i niezależnymi kobietami. Iga wkroczy też w świat makijażu Lancôme, stając się twarzą nowości z gamy Idôle – nowego, lekkiego fluidu o pielęgnującej formule oraz soczystych błyszczyków do ust - oraz kultowego Teint Idole Ultra Wear Foundation. Tu również wybór nie jest przypadkowy – podobnie jak Iga na korcie, podkład ten charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością, zapewniając perfekcyjny wygląd przez cały dzień, bez względu na okoliczności. Iga wybiera go na specjalne okazje. Ten duet to idealne połączenie siły, elegancji i naturalnego piękna, wartości bliskich zarówno Idze, jak i marce Lancôme.

Nowa odsłona kampanii Iga Świątek x Lancôme pokazuje, że młoda tenisistka, pomimo napiętego grafiku sportowego, znajduje również czas na dbanie o siebie i podkreślanie swojej kobiecości. Lancôme towarzyszy jej w tych chwilach, oferując bezpieczne produkty, które spełniają najwyższe standardy i pozwalają Idze czuć się pewnie i komfortowo, zarówno podczas zawodowych wyzwań, jak i w prywatnych chwilach.

Iga Świątek o współpracy z Lancôme - „Podczas wyboru partnerów, istotne jest dla mnie, aby były to marki, które towarzyszą mi na co dzień. Moja przygoda z Lancôme rozpoczęła się od mojego pierwszego zapachu, jakim był Idôle. Potem przyszedł czas na pielęgnację, która daje mojej wrażliwej skórze ukojenie i komfort, a także ochronę. Od niedawna uczę się również makijażu, podpatruję techniki makijażystek na sesjach i, co pewnie zaskoczy wiele osób, maluję się sama na specjalne okazje.”

„Jesteśmy niezwykle dumni z kontynuacji współpracy z Igą Świątek, wyjątkową sportowczynią i inspiracją dla wielu. W Lancôme wierzymy, że prawdziwe piękno promieniuje od wewnątrz, a Iga uosabia tę ideę swoją siłą, determinacją i autentycznością. Iga to również osoba zaangażowana społecznie, dla której troska o innych jest bardzo ważna. Podzielamy te same wartości i cieszymy się, że możemy wspólnie je propagować.” – powiedziała Sandra Poeppel dyrektor marki Lancôme w Polsce.

To dopiero początek drugiego roku współpracy dwójki liderów. Lancôme zapowiada wiele inspirujących działań w przestrzeni social media, digital i out of home z udziałem utytułowanej ambasadorki marki.