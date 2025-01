Innowacja skuteczniejsza od retinolu

To jest najgorszy szampon do włosów. Powinien trafić do kosza. Trycholog wskazała, po czym poznać źle dobrany szampon

W 2025 roku innowacja trwa dalej dzięki Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc. W jednym słoiczku połączono technologię Alfa [3R] z mocą niacynamidu, zapewniając ciągłą korektę oznak starzenia się skóry zarówno w dzień, jak i w nocy. Marka NUXE stworzyła ten zaawansowany produkt o działaniu 24-godzinnym, aby sprostać potrzebom kobiet. To must-have w kosmetyczce, zwłaszcza że połowa kobiet w Europie używa maksymalnie dwóch produktów w codziennej pielęgnacji.

W dzisiejszym zabieganym świecie kobiety coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwolą im zaoszczędzić czas, nie rezygnując z jakości i skuteczności pielęgnacji. Nowość od Nuxe to produkt, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych kobiet. Oprócz wygody i skuteczności, stosowanie wielofunkcyjnych kosmetyków, takich jak Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, pozwala na wprowadzenie harmonii do codziennej pielęgnacji. Minimalistyczny rytuał nie tylko oszczędza czas, ale także daje przestrzeń na czerpanie przyjemności z chwil dla siebie. Naturalne składniki pochodzenia roślinnego, zawarte w formule kremu, odzwierciedlają współczesne podejście do piękna, które łączy troskę o własną skórę z szacunkiem dla natury. To wybór, który inspiruje do życia w równowadze – pomiędzy tym, co ważne dla nas samych, a tym, co cenimy w otaczającym nas świecie.

Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream

dzień i noc

Nuxe podjął się wyzwania, aby stworzyć wyjątkowo skuteczny, wielozadaniowy krem przeciwstarzeniowy. Celem było opracowanie formuły, która w ciągu dnia chroni, wygładza, ujednolica i dodaje blasku, za to nocą wspiera regenerację, odnowę i nawilżenie skóry. Eksperci laboratorium NUXE opracowali produkt, który odpowiada na chronobiologiczne potrzeby skóry. Dzięki połączeniu technologii Alfa [3R] z niacynamidem, ta formuła zapewnia nieprzerwaną pielęgnację przez 24 godziny: korekcję w dzień i odnowę nocą. Luksusowy słoiczek w szmaragdowo-złotym wykończeniu zawiera 75 ml produktu, idealnego do porannej i wieczornej aplikacji. Ultrasensoryczna konsystencja kremu The Exceptional Cream, dzień i noc jest lekka i płynna, zapewniając satynowe wykończenie na dzień, a jednocześnie wystarczająco otulająca, by zapewnić komfort na noc. Produkt jest odpowiedni dla każdego typu skóry, a jego nowoczesny i wyrafinowany zapach dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość.

EKSKLUZYWNA TECHNOLOGIA ALFA[3R]

Formuła zawierająca naszą technologię Alfa [3R] wykazała najwyższy poziom aktywności na każdym z 3 biomarkerów charakteryzujących regenerację naskórka:

[R]ewitalizuje- Promuje aktywację keratynocytów (potwierdzoną ekspresją KGF, czynnika wzrostu, który jest symbolem aktywacji keratynocytów).

[R]egeneruje - Zwiększa proliferację keratynocytów (potwierdzoną ekspresją cykliny D1, znaku proliferacji komórek naskórka)

[R]edukuje zmarszczki – Wygładza zmarszczki i przyspiesza odnowę naskórka (analiza morfologiczna)

TRIO SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO:

Kwas hialuronowy: naturalnego pochodzenia, pozyskiwany w procesie biofermentacji, wspiera regenerację włókien podporowych skóry.

Ekstrakt z lucerny siewnej: roślinny koncentrat o silnym działaniu regenerującym na skórę właściwą i naskórek.

Ekstrakt z liliowca rdzawego: charakteryzuje się właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwglikacyjnymi.

TECHNOLOGIA ALFA [3R] to wielowymiarowe rozwiązanie przeciwstarzeniowe pochodzenia naturalnego, skuteczniejsze niż retinol, testowane dermatologicznie i opracowane dla wszystkich rodzajów skóry, bez żadnych przeciwwskazań. Nie wymaga dodatkowej ochrony UV i nie powoduje podrażnień.

FORMUŁA WZBOGACONA O NIACYNAMID – WIODĄCY SKŁADNIK W PIELĘGNACJI GLOBALNEJ

Formuła łączy moc niacynamidu z ekskluzywną technologią Alfa [3R], która skutecznością przewyższa retinol.

Znany również jako witamina B3, niacynamid to kluczowa cząsteczka naturalnie obecna

w organizmie, istotna dla produkcji energii i wielu reakcji biologicznych. Jest szczególnie ceniony za swoje liczne korzyści dla skóry:

Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu  UJĘDRNIA SKÓRĘ

Zwiększa poziom lipidów WZMACNIA BARIERĘ OCHRONNĄ SKÓRY I INTENSYWNIE NAWILŻA

Neutralizuje wolne rodniki DZIAŁA ANTYOKSYDACYJNIE

Zmniejsza produkcję sebum ZWĘŻA PORY

Hamuje transport melanosonów WYRÓWNUJE KOLORYT SKÓRY, ZMNIEJSZA PRZEBARWIENIA

WYJĄTKOWY 3-ETAPOWY RYTUAŁ

Super Serum [10], 319 zł/30 ml

Uniwersalne serum przeciwstarzeniowe to pierwszy niezbędny krok w każdej rutynie przeciwstarzeniowej NUXE. Dedykowane wszystkim grupom wiekowym, wszystkim typom skóry i każdemu kolorytowi cery. Formuła zawiera naturalny kwas hialuronowy i 3 800 mikro-sfer frakcjonowanych olejków roślinnych. Oferuje intensywną korekcję oznak starzenia oraz 10 potwierdzonych działań: ujędrnienie, wypełnienie, zmniejszenie widoczności przebarwień, rozświetlenie, zwężenie porów nawilżenie, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, regeneracja, ochrona przed szkodliwymi czynnikami.

Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy do skóry wokół oczu i ust, 183 zł/15 ml

Ten kompleksowy zabieg 2 w 1 zwalcza zmarszczki mimiczne wokół oczu i ust.

Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream, dzień i noc, 339 zł/75 ml

Luksusowy krem, który działa kompleksowo, redukując zmarszczki, rewitalizując oraz regenerując skórę. Dzięki innowacyjnej technologii ALFA [3R], produkt skutecznie wygładza cerę, przywracając jej młodszy wygląd. Wzbogacony o niacynamid, zapewnia maksymalną skuteczność.