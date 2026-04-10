Inteligentna pielęgnacja dla skóry wrażliwej

Jednym z największych przełomów Sesderma było wykorzystanie nanotechnologii w pielęgnacji – innowacyjnego rozwiązania, które pozwala transportować składniki aktywne w głąb naskórka za pomocą nanonośników. Dzięki temu formuły Sesderma działają nie tylko skuteczniej, ale także bardziej precyzyjnie, dostarczając skórze dokładnie to, czego potrzebuje, tam, gdzie najbardziej tego potrzebuje.

Smart Gentle Care to właśnie synergia zaawansowanej technologii i delikatności – odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet, które oczekują od pielęgnacji więcej niż chwilowego efektu. Chcą produktów inteligentnych, skutecznych i jednocześnie respektujących naturalną równowagę skóry.

RYTUAŁ SMART GENTLE CARE BY SESDERMA

Krok 1: Delikatne oczyszczanie Każda świadoma pielęgnacja rozpoczyna się od oczyszczania, które skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, jednocześnie nie naruszając naturalnej bariery hydrolipidowej skóry. W tę filozofię doskonale wpisuje się delikatny pienisty krem bez mydła HIDRAVEN, który koi, nawilża i pozostawia skórę świeżą już od pierwszego etapu pielęgnacji. Formuła wzbogacona o rumianek, mimozę, owies i aloes koi skórę, przywracając jej miękkość i komfort.

Krok 2: Zaawansowana pielęgnacja W świadomej pielęgnacji nie chodzi jedynie o nawilżenie, lecz o realne wsparcie procesów regeneracyjnych skóry. FACTOR G Renew Krem to intensywnie działająca formuła o właściwościach ujędrniających i odmładzających, stworzona z myślą o cerze wymagającej odnowy i wzmocnienia. Jego receptura opiera się na naturalnych czynnikach wzrostu, które wspierają regenerację skóry oraz pomagają redukować widoczność zmarszczek. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii składniki aktywne skuteczniej docierają w głąb naskórka, zwiększając efektywność działania. Badania potwierdzają, że po 28 dniach stosowania krem zwiększa syntezę kolagenu aż o 117 % * i elastyny o 24,7%* poprawiając jędrność skóry i napięcie. Formułę uzupełnia kompleks antyoksydacyjny, który wspiera ochronę przed fotostarzeniem, wyrównuje koloryt i przywraca cerze zdrowy blask

Krok 3: Codzienna ochrona przyszłości skóry Najbardziej luksusowym etapem pielęgnacji jest dziś profilaktyka. Bo nic nie chroni młodości skóry skuteczniej niż codzienna fotoprotekcja. REPASKIN URBAN 365 Depigmenting SPF50+ to inteligentna ochrona SPF nowej generacji, która zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UV, stresem oksydacyjnym i negatywnym wpływem miejskiego stylu życia, jednocześnie wspierając redukcję przebarwień i wyrównanie kolorytu.

Smart Gentle Care to nie chwilowy trend, ale nowa era świadomej, technologicznie zaawansowanej pielęgnacji. Bo współczesne piękno nie polega na przesadzie. Polega na mądrym wyborze tego, co najlepsze dla skóry.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe