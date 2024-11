Intensywne odżywienie włosów jesienią

Jesień nie jest łatwym czasem dla naszych włosów. Chłodne powietrze na zewnątrz kontra rozgrzane w pomieszczeniach to pierwszy powód ich osłabienia. Dodatkowo suche powietrze w naszych mieszkaniach negatywnie wpływa na stan skóry głowy oraz powoduje gorsze nawilżenie włosów. To też czas, kiedy częściej niż zwykle sięgamy po mocniejsze produkty do stylizacji, aby jednocześnie ujarzmić pasma i utrwalić fryzurę na wypadek silnego wiatru. Tego typu kosmetyki nierzadko zawierają w składzie alkohol, który mocno wysusza pasma, w efekcie czego stają się łamliwe i matowe. Aby powróciły do lepszej formy warto wypróbować we własnym domu kilkuetapowy program regeneracyjny. Pierwszym krokiem powinno być odpowiednie oczyszczenie włosów. To jak demakijaż dla skóry, bez którego żadne kolejne etapy nie mają większego sensu. Dobrze jest użyć szamponu z olejkami, który nie tylko dokładnie usuwa zanieczyszczenia, ale także zmiękcza pasma i dodaje im blasku. Następnie na kilka minut trzeba nałożyć odpowiednio dopasowaną odżywkę, około centymetr od nasady włosów aż po ich same końce. Najlepiej wczesać ją grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami, aby jeszcze lepiej otuliła każdy kosmyk. Po jej spłukaniu włosy stają się bardziej miękkie i łatwiej się rozczesują. Dla najlepszych efektów na koniec można dodatkowo zastosować maskę i potrzymać ją na włosach minimum 10 minut. Cały rytuał warto powtarzać dwa razy w tygodniu, aby szybko zauważyć różnicę w wyglądzie pasm.

MIODOWA SIŁA

Formuła, wzbogacona o ekstrakt z miodu, mleczko pszczele, propolis, masło shea oraz oliwę z oliwek, łączy bogactwo naturalnych składników z intensywnym działaniem wygładzającym i nawilżającym. Jest przeznaczona do włosów zniszczonych i łamliwych. Dogłębnie odżywia i wygładza włosy, zapewniając kompleksową pielęgnację pasmom i skórze głowy. Zawarty w odżywce ekstrakt z miodu działa nawilżająco, wygładzająco i regenerująco. Naturalne witaminy i minerały wzmacniają włosy i przywracają im zdrowy wygląd. Mleczko pszczele odżywia włosy, zapobiega ich łamaniu się oraz wspomaga regenerację. Propolis wzmacnia strukturę włosów. Masło shea i oliwa z oliwek intensywnie nawilżają, odżywiają włosy, chroniąc je przed suchością i szorstkością. Zabezpieczają kosmyki przed rozdwajaniem się oraz nadają im jedwabistą gładkość i miękkość.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA Odżywka Miodowa do włosów suchych i zniszczonych 11,99 zł/200 ml

CZAS NA BLASK

Kosmetyk inspirowany profesjonalnymi zabiegami laminacji, wykonywanymi w salonach fryzjerskich. Maskę nakłada się na całej długości włosów, wmasowuje i zostawia nawet na 30 minut. Dzięki połączeniu witaminy E, ceramidów, peptydu i biotyny intensywnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosów. Kuracja jest szczególnie polecana do pasm pozbawionych elastyczności i blasku. Zabieg domyka łuski włosa i pomaga w uzyskaniu efektu lśniącej tafli. Przywraca zdrowy blask oraz zapobiega przesuszaniu.

Wypróbuj: YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Profesjonalny zabieg wygładzający włosy efekt laminacji, 44,99 zł/200 ml

OCZYSZCZENIE I ROZŚWIETLENIE

Szampon, który nie tylko wygładza pasma i usuwa zanieczyszczenia, ale także przywraca im blask i miękkość. Jest oparty na bezsiarczanowej botanicznej bazie myjącej zawiera 4 środki powierzchniowo czynne pochodzenia naturalnego. Dzięki temu skutecznie oczyszcza, a jednocześnie jest delikatny dla włosów. Jego formuła ze sfermentowanym olejkiem z różowej kamelii nadaje włosom piękny połysk i pozostawia je miękkie, i jedwabiste w dotyku. Rozpływająca się mleczna konsystencja przekształca się w bogatą piankę o zniewalającym zapachu. Produkt niezbędny nawet dla najbardziej wymagających włosów.

Wypróbuj: NUXE HAIR PRODIGIEUX® Szampon wygładzający, 72 zł/200 ml

ANTIDOTUM NA PROBLEMY

Nawilżająca odżywka, która reguluje wydzielanie sebum oraz nawilża łuszczącą się i swędzącą skórę głowy. Działa oczyszczająco na skalp i eliminuje nadmiar sebum oraz łupież, które obciążają włosy. Jednocześnie zamyka łuski włosów, dzięki czemu zabezpiecza kluczowe składniki odżywcze i zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Kosmetyk nie obciąża włosów i zmniejsza ich puszenie, dzięki czemu stają się miękkie i łatwo się układają. Zawarty w odżywce kwas fitowy wspiera zdrową skórę głowy, biotyna utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, ograniczając puszenie się włosów i zwiększając ich objętość, natomiast kojąca substancja CBD łagodzi podrażnienia i zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Jest przeznaczona do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów i ma wegańską formułę.

Wypróbuj: HERMZ H+P Odżywka konopna, 59 zł/300 ml, dostępna w drogeriach Super–Pharm i na superpharm.pl