i Autor: Materiały prasowe Jantar

Pięknie i lśniące włosy

Jak dbać o zniszczone włosy? Te zasady zapamiętaj i wdrąż do swojej pielęgnacji

Wysuszone, matowe, osłabione – to tylko część nieprzyjemnych konsekwencji, z którymi często borykają się nasze włosy po zakończeniu zimy. Wiosna to doskonały czas, aby zadbać o ich kondycję. Kiedy wszystko wokoło budzi się na nowo do życia, postaw na skuteczną pielęgnację, dzięki której Twoje włosy rozkwitną blaskiem i siłą. Pomoże Ci w tym marka Jantar®, w ofercie której znajdziemy kosmetyki do włosów zniszczonych i osłabionych – szampon, odżywkę-wcierkę oraz mgiełkę. W ich recepturach wykorzystano niezwykłe właściwości bursztynu i połączono z innowacyjnymi składnikami aktywnymi. Poznaj je bliżej!