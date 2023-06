Jak malować oczy opadającej powiece? Ten trik z cieniami do powiek musisz znać. Jeden prosty szczegół sprawi, że oko się otworzy i będziesz wyglądała młodziej

Malowanie oczu przy opadającej powiece. Trik, dzięki któremu będziesz wyglądać młodziej

Opadająca powieka to nic innego jak nadmiar skóry zlokalizowany w górnej części oka. Wraz z wiekiem skóra traci swoją elastyczność i zaczyna opadać na oko. Jest to przede wszystkim defekt estetyczny, który sprawia, że twarzy wygląda starzej i sprawia wrażenie smutnej. Opadająca powieka może powodować również bóle karku wynikające ze zmiany ułożenia głowy, na przykład podczas czytania lub, skrajnych przepadkach, problemy z widzeniem. Problem opadającej powieki można wyeliminować jedynie przy pomocy medycyny estetycznej, jednak jeżeli chcesz zamaskować ten defekt to z pomocą przychodzi makijaż. Dobrze dobrany make-up może sprawić, że oko się "otworzy", a opadająca powieka przestanie być widoczna. Kobiety zmagające się z problemem opadającej powieki powinny stawiać na jasne lub brązowe cienie do powiek. W makijażu na opadającą powiekę najlepiej sprawdzą się cienie do powiek o matowym wykończeniu. Wizażyści polecają również białą lub cielistą kredką na dolną linię rzęs. To idealny trik na optyczne powiększenie oka.

Zobacz także: Fantastyczny sposób na malowanie kreski na opadającej powiece. W ten sposób otworzysz oko i odejmiesz sobie lat. Hit dla kobiet po 50-tce

Jak wykonać makijaż oczu na opadającej powiece? Krok po kroku

Jasnym cieniem pomaluj całą górną powiekę.

W zewnętrzy kącik oka zaaplikuj ciemniejszy cień i rozetrzyj go nad załamaniem powieki.

Aby dodać efektu glow makijażowi możesz na ruchomą cześć powieki zaaplikować jasny cień odbijający światło. Unikaj cienie do powiek z dużymi drobinami, stawiaj na te z perłowym lub satynowym wykończeniem.

Jeżeli chcesz dodać eyeliner to obrysuj nim górną część oka, a następnie stwórz linię wydłużającą oko na zewnątrz. Dopiero wtedy narysuj kreskę ku górze i połącz je ze sobą.

Sonda Czy codziennie się malujesz? Tak, przed każdym wyjściem z domu Nie codziennie Wcale się nie maluję