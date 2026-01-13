Podgrzej 2 szklanki i zanurz suche dłonie. Po 15 minutach nie będzie śladu po spierzchniętej skórze. Będzie miękka jak u bobasa. Sposób na suche dłonie zimą

Suche i spierzchnięte dłonie to problem wielu osób, szczególnie zimą, a tradycyjne kremy często nie wystarczają.

Istnieje prosty, domowy zabieg, który może szybko przywrócić dłoniom miękkość i ukojenie.

Ciepła oliwa z oliwek działa jak emolient, nawilżając i regenerując skórę.

Odkryj, jak w 15 minut pozbyć się problemu suchych dłoni i co jeszcze możesz zrobić, aby zapobiec ich pękaniu!

Podgrzej 2 szklanki i zanurz suche dłonie. Po 15 minutach nie będzie śladu po spierzchniętej skórze

Suche dłonie to dość częsta przypadłość w okresie zimy u wielu osób. Do najczęstszych przyczyn przesuszonej skóry dłoni zalicza się: mróz, wiatr, stosowanie silnych detergentów, suche powietrze, nieprawidłowa pielęgnacja, czy odwodnienie organizmu. Przyczyną suchej skóry na dłoniach może być także częste mycie rąk, stosowanie preparatów do dezynfekcji, a także noszenie rękawiczek jednorazowych. Często skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany. Bywa, że stan skóry na dłoniach jest na tyle zły, że nie pomaga nawet krem nawilżający. Co zatem zrobić, aby uratować spierzchnięte i popękane dłonie? Czy istnieje skuteczny sposób na zagojenie powstałych ran i przywrócenie skórze naszych dłoni dawnego wyglądu? Wystarczy jeden zabieg wykonany wieczorem, a dłonie odzyskają swój dawny wygląd. Podgrzej delikatnie dwie szklanki oliwy z oliwek i zanurz w niej swoje suche dłonie. Po 15 minutach wytrzyj ręcznikiem papierowych, a nie będzie śladu po spierzchniętej skórze.

Ciepła kąpiel w oliwie z oliwek na suche dłonie. Jak działa?

Oliwa z oliwek działa jak emolient na skórę. Tworzy na niej barierę, zapobiegając utracie wody. Dzięki temu skóra pozostaje nawilżona. Oliwa z oliwek jest bogata w tłuszcze, które uzupełniają naturalne lipidy skóry, często uszkodzone przez czynniki zewnętrzne. Ma ona też właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu podrażnień i zaczerwienień skóry. Dzięki kąpieli w ciepłej oliwie z oliwek skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

Sposoby na suchą skórę dłoni zimą. Co zrobić, aby uniknąć jej pękaniu?

W walce z suchą skórą dłoni przede wszystkim należy skupić się na ich pielęgnacji i zabezpieczeniu przed każdym wyjściem z domu zimą. Najlepiej w tym celu zastosować wazelinę kosmetyczną. Otóż ten tani kosmetyk, który jest dostępny każdej aptece znakomicie chroni skórę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz i wiatr. Wazelina nałożona na skórę tworzy film zabezpieczający ją przed działaniem czynników zewnętrznych i równocześnie chroni przed utratą wody. Dzięki niej szybko zapomnisz o suchej skórze na dłoniach zimą.