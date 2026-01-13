Podgrzej 2 szklanki i zanurz suche dłonie. Po 15 minutach nie będzie śladu po spierzchniętej skórze. Będzie miękka jak u bobasa. Sposób na suche dłonie zimą

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-13 12:24

Suche dłonie zimą to dość powszechny problem. Jednak jest on niezwykle dokuczliwy, dlatego warto zrobić wszystko, aby jak najszybciej zregenerować spierzchnięty naskórek na dłoniach i przynieść sobie ulgę nawet w mroźne dni. Dlatego podgrzej 2 szklanki i zanurz swoje suche dłonie na dosłownie 15 minut. Skóra stanie się miękka jak u bobasa.

Suche dłonie

i

Autor: Getty Images
  • Suche i spierzchnięte dłonie to problem wielu osób, szczególnie zimą, a tradycyjne kremy często nie wystarczają.
  • Istnieje prosty, domowy zabieg, który może szybko przywrócić dłoniom miękkość i ukojenie.
  • Ciepła oliwa z oliwek działa jak emolient, nawilżając i regenerując skórę.
  • Odkryj, jak w 15 minut pozbyć się problemu suchych dłoni i co jeszcze możesz zrobić, aby zapobiec ich pękaniu!

Podgrzej 2 szklanki i zanurz suche dłonie. Po 15 minutach nie będzie śladu po spierzchniętej skórze

Suche dłonie to dość częsta przypadłość w okresie zimy u wielu osób. Do najczęstszych przyczyn przesuszonej skóry dłoni zalicza się: mróz, wiatr, stosowanie silnych detergentów, suche powietrze, nieprawidłowa pielęgnacja, czy odwodnienie organizmu. Przyczyną suchej skóry na dłoniach może być także częste mycie rąk, stosowanie preparatów do dezynfekcji, a także noszenie rękawiczek jednorazowych. Często skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany. Bywa, że stan skóry na dłoniach jest na tyle zły, że nie pomaga nawet krem nawilżający. Co zatem zrobić, aby uratować spierzchnięte i popękane dłonie? Czy istnieje skuteczny sposób na zagojenie powstałych ran i przywrócenie skórze naszych dłoni dawnego wyglądu? Wystarczy jeden zabieg wykonany wieczorem, a dłonie odzyskają swój dawny wygląd. Podgrzej delikatnie dwie szklanki oliwy z oliwek i zanurz w niej swoje suche dłonie. Po 15 minutach wytrzyj ręcznikiem papierowych, a nie będzie śladu po spierzchniętej skórze.

Ciepła kąpiel w oliwie z oliwek na suche dłonie. Jak działa?

Oliwa z oliwek działa jak emolient na skórę. Tworzy na niej barierę, zapobiegając utracie wody. Dzięki temu skóra pozostaje nawilżona. Oliwa z oliwek jest bogata w tłuszcze, które uzupełniają naturalne lipidy skóry, często uszkodzone przez czynniki zewnętrzne. Ma ona też właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu podrażnień i zaczerwienień skóry. Dzięki kąpieli w ciepłej oliwie z oliwek skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

Sposoby na suchą skórę dłoni zimą. Co zrobić, aby uniknąć jej pękaniu?

W walce z suchą skórą dłoni przede wszystkim należy skupić się na ich pielęgnacji i zabezpieczeniu przed każdym wyjściem z domu zimą. Najlepiej w tym celu zastosować wazelinę kosmetyczną. Otóż ten tani kosmetyk, który jest dostępny każdej aptece znakomicie chroni skórę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz i wiatr. Wazelina nałożona na skórę tworzy film zabezpieczający ją przed działaniem czynników zewnętrznych i równocześnie chroni przed utratą wody. Dzięki niej szybko zapomnisz o suchej skórze na dłoniach zimą.

Polecany artykuł:

Japonki robią to regularnie i nie mają lwiej zmarszczki. Zagotuj odrobinę w gar…
Super Express Google News
Grzywka a kształt twarzy
6 zdjęć
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUCHE DŁONIE
JAK DBAĆ O DŁONIE