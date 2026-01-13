Gwiazdor muzyki przewidział swoją śmierć. Miał kilka snów

2026-01-13 13:10

Znany w Kolumbii piosenkarz Yeison Jimenez zginął w katastrofie lotniczej! Już po śmierci muzyka okazało się, że niedawno udzielił wywiadu, w którym zwierzał się ze swoich koszmarów sennych. Jak opowiadał 35-latek, kilkukrotnie śnił o tym, że... samolot, którym leci, ulega awarii i wszyscy giną. Niespełna miesiąc po wypowiedzeniu tych słów Jeison Jimenez naprawdę zginął w rozbitej awionetce.

Kolumbijski piosenkarz Yeison Jimenez zginął w katastrofie lotniczej. Opowiadał w wywiadzie, że ma o tym prorocze sny

Czysty przypadek czy argument za tym, że można przewidzieć przyszłość, w tym własną śmierć? W Kolumbii bardzo głośno jest od paru dni o śmierci Yeisona Jimeneza. Ten 35-letni piosenkarz był w swoim kraju bardzo znany. Wydał osiem płyt, często udzielał wywiadów. Jeden z ostatnich, udzielony 20 grudnia, dziś zwala fanów z nóg. Bo Jeison Jimenez mówił w nim o swoich koszmarnych snach, w których ginie w katastrofie lotniczej. Nie minął miesiąc, a kolumbijski artysta faktycznie poniósł śmierć w dokładnie takim wypadku! „Zaczynam śnić o bardzo delikatnej sprawie, mianowicie o tym, że mieliśmy wypadek. Widziałem to trzy razy. Nigdy wcześniej tego nie mówiłem, nikt o tym nie wie. Trzy razy, dwa sny miałem w Hiszpanii. Mam samolot. Dwa razy śniło mi się w Hiszpanii, podczas trasy koncertowej, że przylatuję do Olayi, do Medellín, a kapitan mówi do mnie: „Tak, jesteśmy gotowi”" - mówił w jednym z podcastów.

"Niestety, po przybyciu służb ratunkowych i policji na miejsce katastrofy potwierdzono śmierć wszystkich sześciu osób"

"Śniło mi się, że lecieliśmy samolotem, w którym wystąpiła awaria (…). Zginęliśmy w wypadku, o którym następnie mówiono w mediach" – powiedział z kolei Jimenez w programie telewizyjnym „Se dice de mi”. Niestety, te niepokojące sny okazały się prorocze. W ostatnią sobotę, 9 stycznia Jeison Jimenez i pięć innych osób, członkowie jego zespołu, zginęli w awionetce rozbitej w środkowej Kolumbii. Lecieli na koncert. Awionetka rozbiła się krótko po próbie startu z lotniska Paipa w prowincji Tundama. Nie zdołała wznieść się w powietrze, wypadła z pasa startowego i stanęła w ogniu. „Niestety, po przybyciu służb ratunkowych i policji na miejsce katastrofy potwierdzono śmierć wszystkich sześciu osób znajdujących się w samolocie. Wśród ofiar jest znany, popularny artysta muzyczny Yeison Jimenez” - podał oficjalnie Kolumbijski Urząd Lotnictwa Cywilnego.

