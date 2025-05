Jak mam ten bronzer na policzkach to dostaje mnóstwo komplementów. Jak aplikować kremowy bronzer?

Moda na kremowe konturowanie nie słabnie. Praktycznie każda marka makijażowa ma w swojej ofercie tego typu produkty. Zarówno kremowe bronzery, róże jak i rozświetlacze podbiły rynek beauty. Nic w tym dziwnego, w przeciwieństwie do pudrowych formuł, wyglądają one na skórze bardziej promiennie i naturalnie.

Kremowe bronzery można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to produkty o lekko ciepłych lub neutralnych odcieniach. Świetnie sprawdzają się one do dodawania skórze kolory. Tworzą na cerze naturalną opaleniznę. Skórą wygląda niczym muśnięta promieniami słońce w odpowiednich miejscach. Druga grupa to chłodne bronzery, które służą do konturowania. Aplikuje się je w miejscach, gdzie naturalnie pada cień na skórę. Dzięki temu można odpowiednia wyszczuplić i podkreślić wybrane miejsca twarzy. Kremowe bronzery aplikuje się na kości policzkowe, wzdłuż boków nosa, a także na szczyt czoła.

Jeżeli szukasz dobrej jakoś kremowych bronzerów to Sephora będzie odpowiednim kierunkiem. Znajdziesz tam produkty od kultowych marek, takich jak Fenty Beauty, Make-up by Mario, czy Rare Beauty. Ta ostatnio to marka Seleny Gomez, która już od wielu lat słynie z swoich kremowych róży do policzków. Są one bardzo dobrze napigmentowane oraz trwałe. Całkiem niedawno marka wypuściła także kremowe bronzery w takiej samej formie jak róże.

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Contour - kupisz w Sephorze zarówno stacjonarnie jak i online. Jego cena wynosi 145 zł. Warto podkreślić, że produkty Rare Beauty są bardzo wydajnie i jedno opakowanie z powodzeniem starczy na długie miesiące stosowania. Soft Pinch Liquid Contour to płynny bronzer o wyjątkowo kremowej formule. Bardzo łatwo się rozprowadza na skórze i nie tworzy na niej plam. Co ważne, nie rozpuszcza podkładu i możesz go aplikować nawet na przypudrowane policzki. Daje on bardzo naturalny efekt i sprawdzi się nawet u osób początkujących. Dostępnych jest aż 6 odcieni i każdy znajdzie swój idealny kolor.

Marka Rare Beauty dostępna jest na wyłączność w Sephorze. Teraz, tylko do niedzieli 1 czerwca możesz skorzystać z wyjątkowej promocji -22 proc. na wszystkie kategorie i -25 proc. na Sephora Collection przy zakupach za min. 219 zł. Oferta obowiązuje z kodem: BLOOM

