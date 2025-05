Proste czy kręcone? Pielęgnacja dopasowana do Twoich włosów

KIKO MILANO Silky Gloss i Spiral Shine to w 100% wegańskie linie kosmetyków do pielęgnacji włosów, oparte na formułach zawierających ponad 92% składników pochodzenia naturalnego. W ich składzie znajdziemy m.in. pantenol, silne proteiny roślinne oraz odżywcze olejki. Śródziemnomorskie korzenie marki podkreślono, wykorzystując włoskie składniki, takie jak ekstrakt z pomarańczy imigdałów. Wprowadzenie tych dwóch nowych linii to efekt kontynuacji owocnej współpracy KIKO MILANO z Rossano Ferrettim – stylistą fryzur z ponad 30-letnim doświadczeniem, wywodzącym się z rodziny fryzjerskiej i pracującym w najbardziej ekskluzywnych salonach na świecie, w tym w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach. Dzięki jego wiedzy i pasji powstały produkty, które są nie tylko skuteczne i łatwe w użyciu, ale również przyjemne w aplikacji – o niesamowitych konsystencjach i obłędnych zapachach.

KIKO MILANO Haircare by Rossano Ferretti: SILKY GLOSS do PROSTYCH WŁOSÓW

Silky Gloss Shampoo to szampon prostujący i wygładzający włosy, ułatwiający ich rozczesywanie. Widocznie zmniejsza ich puszenia, zwiększa połysk i dodatkowo dba o nawilżenie skóry głowy. Ma wegańską formułę wzbogaconą pantenolem, proteinami roślinnymi i ekstraktem z włoskiej pomarańczy. Jego lekka kremowa konsystencja sprawia, że włosy są bardziej miękkie i lśniące już od pierwszego zastosowania. Pachnie kwiatami, piżmem i cytrusami.

Silky Gloss Conditioner to odżywka prostująca i nadająca połysk. Skutecznie wygładza, odżywia i ułatwia rozczesywania włosów. Jej wegańska formuła zawiera pantenol, proteiny roślinne i ekstrakt z włoskiej pomarańczy. Od pierwszego zastosowania sprawia, że włosy są bardziej miękkie i mniej się puszą. Ma delikatny zapach pełen kwiatowych piżmowych i cytrusowych nut.

Silky Gloss Hair Serum to serum prostujące i nadające połysk bez spłukiwania, które ułatwia rozczesywania i sprawia, że włosy stają się prostsze od pierwszego zastosowania. Pozwala udoskonalić fryzurę i wymodelować włosy nawet w podróży. Jest wegańskie i zawiera pantenol, proteiny roślinne i ekstrakt z włoskiej pomarańczy. Zapach kwiatów, piżma i cytrusów sprawia, że jego aplikacja to sama przyjemność.

KIKO MILANO Haircare by Rossano Ferretti: CURLY SHINE do KRĘCONYCH WŁOSÓW

Spiral Shine Hair Cleansing Balm to oczyszczający balsam wygładzający do włosów kręconych. Ma niespotykanie zmysłową konsystencję i formułę, która perfekcyjnie myje kręcone włosy, podkreślając ich piękno, połysk i kształt. To siła odżywki połączona ze skutecznością szamponu dla maksymalnego podkreślenia każdej fali! Kosmetyk ma wegańską formułę wzbogaconą pantenolem, cennymi olejkami roślinnymi i ekstraktem z włoskich migdałów. Pachnie słodko, cytrusowo z wyczuwalnymi tropikalnymi nutami. (200 ml/91 zł)

Spiral Shine Enhancer Cream to krem do włosów podkreślający loki o działaniu do 72 godzin. Nie wymaga spłukiwania i nie obciąża, za to redukuje puszenie i sprawia, że loki i fale stają się lekkie i lśniące. Jego wegańska formuła zawiera pantenol, cenne olejki roślinne i ekstrakt z włoskich migdałów. Urzeka słodkim zapachem cytrusów, podkręconym tropikalnymi nutami. (200 ml/101 zł)Spiral Shine Hair Oil to olejek do włosów podkreślający loki o działaniu do 72 godzin. Pachnie słodko, cytrusowo z wyczuwalnymi tropikalnymi nutami. Jest niczym eliksir piękna i blasku do kręconych włosów. Zwalcza ich suchość i podkreśla każdą falę już od pierwszego użycia. Wegańska formuła sprawia, że produkt jest lekki, nie obciąża i nie pozostawia tłustego wykończenia. Olejek zawiera pantenol, cenne olejki roślinne i ekstrakt z włoskich migdałów.

Spiral Shine Hair Biphasic Definer Spray to dwufazowy spray nadający lokom wyrazistość i sprężystość o działaniu do 72 godzin. Ma ultralekką, nietłustą formułę i całkowicie innowacyjną dwufazową konsystencję. Nie wymaga spłukiwania i zapewnia lśniące, sprężyste fale po każdym użyciu. Jego wegańska formuła wzbogacona została pantenolem, cennymi olejkami roślinnymi i ekstraktem z włoskich migdałów. Spray ma delikatny zapach będący połączeniem słodkich, cytrusowych i tropikalnych nut.

i Autor: materiały prasowe Kiko Milano

