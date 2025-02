i Autor: materiały prasowe Candid

Strefa beauty

Jak odpowiednio rozświetlić skórę?

Zima to czas, gdy skóra potrzebuje wyjątkowej troski, aby odzyskać blask i zdrowy wygląd. Coraz krótsze dni i chłodniejsza aura to idealny moment na wprowadzenie do pielęgnacji produktów, które skutecznie poprawiają koloryt cery. Marka Candid oferuje rozwiązanie w postaci rozświetlającego serum do twarzy z kwasem szikimowym i witaminą C, które odpowiada na potrzeby każdej skóry.