Jak okiełznać pory? Pielęgnacja dopasowana do Twoich potrzeb

Produkty, które określa się, jako „zmniejszające pory” – po prostu delikatnie redukują ich rozmiar i co za tym idzie: widoczność. Przede wszystkim złuszczają odblokowując pory, bo kiedy martwe komórki skóry gromadzą się w porach, wydają się one znacznie większe. W tym celu do kosmetyków z tej kategorii dodaje się kwasy AHA (tak zwane kwasy owocowe) i BHA (czyli kwas salicylowy), które oczyszczają z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, które mogą rozciągać pory. Ważne jest, aby zawsze dopasowywać kosmetyk do potrzeb i możliwości skóry – kwas salicylowy na przykład może potencjalnie przesuszać i podrażniać, jeśli jest nadużywany, dlatego zaleca się stosowanie go raz lub dwa razy w tygodniu, aby sprawdzić, jak reaguje skóra. Po drugie, kiedy skóra jest dobrze nawilżona i pulchna – pory automatycznie będą mniejsze. Sprawdzą się tu produkty z humektantami, które „zbierają” wodę i pięknie wypełniają nią cerę - kwas hialuronowy i kwas poliglutaminowy mogą być używane codziennie, a nawet kilka razy dziennie – w postaci toniku, esencji, serum czy kremu. Jeśli zależy nam na optycznym zmniejszeniu porów sięgamy też po produkty zwiększające produkcję kolagenu wzmacniają strukturę skóry. Królem takich działań jest retinol, ale świetnie pracują także peptydy przeciwstarzeniowe, które mogą pomóc wzmocnić rusztowania kolagenowe w skórze sprawiając, że będzie ona bardziej elastyczna, jędrna, a pory mniej zauważalne.

A oto cenne produkty, które warto przetestować, aby zmniejszyć widoczność porów skóry:

BARWA SIARKOWA® Siarkowy peeling-maska 2w1 wygładzający, 22,99 zł/120 ml

Dzięki naturalnym składnikom złuszczającym dogłębnie oczyszcza i wygładza. Innowacyjna formuła 2w1 sprawia, że kosmetyk może być stosowany, jako maska lub peeling, zapewnia skórze odświeżenie, oczyszczenie porów i łagodzenie podrażnień. Produkt zawiera również bioaktywną siarkę, które pomaga w leczeniu skóry trądzikowej.

YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION Hydrożel do mycia twarzy, 39,99 zł/150 ml

Oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz odblokowuje pory. Doskonale wygładza pozostawiając skórę miękką w dotyku. Przygotowuje cerę do dalszych etapów pielęgnacyjnych. Zawiera między innymi ferment ryżowy i proteiny ryżowe.

PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA Żel peelingujący do mycia twarzy, 16,99 zł/150 ml

Głęboko oczyszcza skórę, skutecznie usuwa martwy naskórek i odblokowuje pory, pozostawiając cerę świeżą, gładką i promienną. Jego formuła oparta na naturalnych drobinkach złuszczających delikatnie, ale efektywnie wspiera odnowę skóry bez podrażnień. W składzie znajduje się butterfly tea, znana również jako niebieska herbata, która intensywnie nawilża i koi, erytrytol o silnym działaniu nawilżającym, który wiąże wodę w naskórku i wspiera naturalny mikrobiom skóry, a także dzikie indygo, które łagodzi podrażnienia i chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Żel doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery mieszanej, tłustej i trądzikowej, przywracając jej równowagę, miękkość i naturalny blask.

INSTITUT ESTHEDERM OSMOCLEAN Gentle deep pore cleanser - krem oczyszczający, 159,99 zł/75 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Głęboko oczyszczający krem do twarzy i dekoltu do każdego typu skóry, który oczyszcza skórę i eliminuje głębokie zanieczyszczenia wewnątrz porów dzięki kombinacji związków powierzchniowo czynnych (High Tolerance Cleansing Patent). Błyskawicznie odblokowuje i udrażnia pory oraz absorbuje nadmiar sebum. Stopniowo likwiduje także zaskórniki. Utrzymuje w równowadze naturalny ekosystem mikroflory na powierzchni skóry, dzięki obecności wyciągu z boldo i fruktooligosacharydy (Skin Balance System Patent). Produkt dostarcza skórze energię do życia oraz stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry, dzięki wodzie komórkowej Cellular Water Patent.

ZO® SKIN HEALTH INSTANT PORE REFINER™, 310 zł/29 g

Lekkie serum o potwierdzonym w badaniach klinicznych działaniu zwężającym pory skóry, a jednocześnie chroniącym przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Znajdujący się w preparacie ekstrakt z owoców dzikiej róży przywraca równowagę skórze tłustej, zmniejszając ilość sebum na jej powierzchni. Produkt działa redukująco na wielkość porów i wyraźnie zmniejsza ich widoczność.