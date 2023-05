Jak powinna wyglądać odpowiednia ochrona skóry przed słońcem?

To najgorsza fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 60-tce. Polki ją uwielbiają, a postarza nawet o 15 lat

Styliści pokazali najlepszą fryzurę dla eleganckich kobiet po 50-tce na krótkie włosy. Klasa i szyk w nowoczesnym wydaniu. Cięcie, które odejmie co najmniej 10 lat

Jak powinny ubierać się kobiety po 50-tce? Ten jeden dodatek sprawi, że odmłodniejesz i dodasz sobie blasku. Pasuje do każdej stylizacji i jest bardzo tani

Świadomość tego, jak ważna jest codzienna ochrona przeciwsłoneczna na szczęście jest coraz większa. Natomiast często wyzwaniem pozostaje wybranie produktu, po który będziemy z chęcią sięgać każdego dnia. Obok wysokiego faktora SPF50, ważna jest też przyjemna aplikacja, aby kosmetyk nie pozostawiał białych śladów, był lekki i niewyczuwalny, a w przypadku skór wrażliwych czy problematycznych - nie podrażniał. Marka IWOSTiN podjęła się wyzwania i tworząc linię Solecrin udowodniła, że połączenie pielęgnacji konkretnych typów skóry wraz z wysoką ochroną przeciw promieniowaniom UV jest nie tylko możliwa, ale również przyjemna i posiada właściwości pielęgnacyjne. W szerokiej gamie znajdziemy między innymi dermokosmetyki do skóry bardzo wrażliwej, suchej, tłustej i trądzikowej, naczynkowej i problematycznej, skłonnej do przebarwień, a także dla najmłodszych. Poznaj gamę Solecrin i wybierz filtr idealnie dopasowany do twojej cery!

Zobacz także: Styliści pokazali najlepszą fryzurę dla eleganckich kobiet po 50-tce na krótkie włosy. Klasa i szyk w nowoczesnym wydaniu. Cięcie, które odejmie co najmniej 10 lat

IWOSTiN SOLECRIN

Posiada unikalną, niezwykle lekką formułę fluidu z filtrem o delikatnym i matowym wykończeniu. Fluid zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UV oraz HEV, czyli światłem niebieskim, które emitują urządzenia elektroniczne. Zapobiega przebarwieniom, a dzięki zawartości kwasu hialuronowego, nawilża skórę. Produkt stworzony z myślą o skórze wrażliwej.

Zapewnia bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną oraz pielęgnuje wymagającą skórę, działając wielowymiarowo:

Fluid do twarzy chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA, UVB, a także światłem niebieskim.

Odpowiednio nawilża i matuje wrażliwą skórę, pozostawiając

ją miękką w dotyku.

Chroni przed wolnymi rodnikami oraz negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska.

Fluid zapobiega przebarwieniom skóry.

Zawiera:

Fotostabilne filtry UVA/UVB – zapewniają bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną.

Kwas hialuronowy – zapewnia odpowiednie nawilżenie wrażliwej skórze.

Witamina E – działa antyoksydacyjnie, opóźniając procesy fotostarzenia skóry.

i Autor: Materiały prasowe IWOSTIN

IWOSTiN SOLECRIN LUCIDIN Krem ochronny rozjaśniający przebarwienia SPF 50+

Dedykowany jest skórze wrażliwej i skłonnej do przebarwień. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną i wspiera ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Pomaga koić i łagodzić podrażnioną skórę, zmniejszając zaczerwienienia. Wykazuje działanie ochronne i przeciwstarzeniowe. Produkt jest hipoalergiczny, fotostabilny i niekomedogenny.

Zawiera:

Filtry organiczne i filtr mineralny – chronią skórę przed promieniowaniem UVA i UVB oraz zapobiegają powstawaniu zmian barwnikowych.

DERMAWHITE® NF LS – kompleks składników aktywnych (kwas ferulowy, wyciąg z rośliny Waltheria Indica, kwas glukonowy, kwas cytrynowy) rozjaśnia przebarwienia poprawiając przy tym koloryt skóry.

Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry.

Pronalen Sensitive Skin – koi i łagodzi podrażnioną skórę