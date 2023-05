Styliści pokazali najlepszą fryzurę dla eleganckich kobiet po 50-tce na krótkie włosy. Klasa i szyk w nowoczesnym wydaniu. Cięcie, które odejmie co najmniej 10 lat

Bo każda mama to superbohaterka

Chyba każda kobieta zgodzi się ze stwierdzeniem, że dobrze dobrane cięcie i koloryzacja włosów są w stanie zdziałać cuda - odjąć lat i dodać cerze blasku. Czasami wystarczy niewielka zmiana, aby nadać swojej dotychczasowej fryzurze zupełnie nowego wyglądu. W ostatnich tygodniach prawdziwym hitem w salonach fryzjerskim okazała się fryzura na krótkie włosy, która jest idealna dla kobiet po 50-tce ceniących sobie modny wygląd. Styliści nie mają wątpliwości, że to właśnie pixie cut jest jedną z najlepszych fryzur dla kobiet po 50. roku życia. Przede wszystkim wygodna, łatwa w stylizacji, a do tego niezwykle praktyczna, gdyż można ją układać na wiele sposobów i tym samym dopasować do okazji i kreacji, którą zakładamy.

Pixie cut to fryzura dla eleganckich kobiet

Nic dziwnego, że kobiety dojrzałe tak upodobały sobie tę fryzurę na krótkie włosy. Pixie cut to cięcie, które może odjąć lat. Jest eleganckie, a do tegonowoczesne. Każda kobieta będzie w nim wyglądać szykownie, ale z pazurem. Świetnie prezentuje się z dłuższą grzywką zaczesaną do góry lub opadającą na bok. Można również postawić na curly pixie cut, czyli pokręcić swoje pasma. Z kolei mocno wystrzyżone włosy z dłuższą górą wspaniale wysmuklą twarz.

