Jak powinny ubierać się kobiety po 50-tce, aby wyglądać młodo i elegancko. Stylistka zdradziła 3 zasady modnego ubioru dla kobiet dojrzałych. Odejmiesz sobie 10 lat

To najdroższe perfumy świata. Niewielu na nie stać. My znaleźliśmy idealny zamiennik za 38 zł. Obłędny zapach, który otuli niczym męskie ramiona

Jak powinny ubierać się kobiety po 50-tce, aby wyglądać młodo i elegancko?

Chyba zdecydowana większość kobiet po 50-tce pragnie zachować młody wygląd na dłużej. Z wiekiem wiele pań zwraca również coraz większą uwagę na styl ubierania się. Zależy im, aby ubierać się modnie i elegancko. Na co powinny zwracać uwagę? Przede wszystkim stawiać na sukienki i bluzki dopasowane w talii. Zdecydowanie odradza się fasonów pudełkowych i oversizowych. Dlaczego? - Styl polega na proporcjach, a ty zasługujesz na ubrania, które nadają korzystny kształt i podkreślają twoje najlepsze proporcje - wyjaśnia stylistka Tamsen Fadal na TikToku. Warto postawić na koszulki i bluzki w jednolitym kolorze lub w delikatny wzór, ale bez rzucających się w oczy nadruków. Jeśli chodzi o dolną część garderoby, to najlepszym wyborem będą spodnie cygaretki, które są elegancki, z do tego wygodne. Można je śmiało nosić zarówno do szpilek, jak i trampek. Spodnie z wyższym stanem dodatkowo wyszczuplą sylwetkę i wydłużą nogi.

Jaki kolor ubrań powinny wybierać kobiety po 50-tce? Tak odejmą sobie lat

Oczywiście podczas doboru kolorystyki ubrań warto kierować się nie tylko panującą modą, ale przede wszystkim dopasowaniem do karnacji i koloru oczu. W ten sposób można pięknie podkreślić swoją naturalną urodę, dodać skórze zdrowego blasku i tym samym odjąć sobie nawet 10 lat. Kobieta o brzoskwiniowej karnacji, zielonych lub niebieskich oczach i blond, lub jasnobrązowych włosach powinna wybierać ubrania w kolorach pastelowych, pomarańczowych, jasnych brązach lub kremowych. Paniom o jasnej karnacji, szarych lub niebieskich oczach i chłodniejszym odcieniu włosów poleca się również chłodne odcienie - biel, błękit, popielaty, fiolet i krwistą czerwień. Kobiety o jasnej karnacji i miedzianych włosach powinny ubierać się w barwy takie jak: brązy, pomarańcze, czerwienie, turkusowy, purpurowy. I na koniec panie o oliwkowej skórze, ciemnych oczach i włosach najlepiej wyglądają w intensywnych kolorach ubrań. Tu warto postawić na czerń, granat, kobalt.

Sonda Interesujesz się modą? Tak, zawsze podążam za trendami Tylko trochę, ale nie zdominowała ona mojej szafy Nie, wcale mam swój styl i tego się trzymam

Tańczące z promocjami 03.08.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.