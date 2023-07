Jakie bluzki i koszule powinny wybierać kobiety po 50-tce, które chcą odmłodzić twarz? Te modele sprawią, że będziesz wyglądać co najmniej 10 lat młodziej

Letni must have w Twojej szafie. Przegląd najważniejszych trendów sezonu

Najlepsze koszule oraz bluzki dla kobiet po 50-tce. Odmładzają i dodają blasku

Wraz z wiekiem zyskujemy pewność siebie i poczucie stylu. Dojrzałe kobiet doskonale wiedzą, w czym czuje się dobrze. W przeciwieństwie do dwudziestolatek nie mają poczucia, że muszą nadążać za trendami. Kobiety po 50-tce doskonale odnajdują się w świecie mody i potrafią zawsze wybrać coś dla siebie. Szukasz stylizacji, które będą odmładzać? Przede wszystkim skup się na górze sylwetki. To właśnie koszule oraz bluzki podkreślają twarz i mogą ją optycznie odmłodzić. Styliście rekomendują, by kobiety po 50-tce stawiały przede wszystkim na jasne ubrania, która dodadzą blasku skórze. Jasne kolory łagodzą rysy i rozjaśniają buzię. Lepiej unikać smutnych kolorów, takich jak grafit i przygnębiająca szarość. te odcienie z kolei postarzają i sprawiają, że twarzy wygląda na zmęczoną. Kobiety po 50-tce powinny stawiać na dobre jakościowo koszule, które nie zmienią swojego kształtu w praniu. Warto zainwestować w porządną, białą koszule. Sprawdzi się ona podczas wielu stylizacji, zarówno casualness, jak i tych bardziej eleganckich. Biała koszula i elegancka spódnica to dobry pomysł na weselną stylizację. Eksperci od mody sugerują, by kobiety dojrzałe wybierały taliowane koszule o mocno podkreślonym kołnierzyku.

Zobacz również: Latem pożegnaj niechciane włoski. Przełomowa technologia w depilacji