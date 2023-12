Jak przygotować włosy pod świąteczno-noworoczne fryzury i upięcia?

Taką biżuterię powinny nosić kobiety po 60-tce. Podkreśla urodę i dodaje elegancji. Biżuteria dopasowana do urody

Solidną podstawą przed każdym wyjściem jest dobre oczyszczenie skóry głowy. Szampon z linii Goodbye Damage od Garnier Fructis dodatkowo wzmacnia powierzchnię włosa oraz uzupełnia ubytki spowodowane ich stylizacją. Kolejnym krokiem podczas pielęgnacji będzie odbudowująca odżywka Goodbye Damage do zniszczonych włosów bądź krem bez spłukiwania Goodbye Damage 10in1, który zapewnia ochronę termiczną do 230 stopni, zapobiega uszkodzeniom, intensywnie odżywia, wygładza nawet najbardziej niesforne baby hair – idealnie do związanych fryzur, przywraca blask oraz zapobiega łamaniu włosów. Kosmetyki w swoim składzie zawierają ekstrakty z olejku z owoców amli oraz płynnej keratyny roślinnej, wykazujące silne działanie regeneracyjne, dzięki czemu mają zbawienny wpływ na kondycję włosów.

Tak przygotowane włosy można zacząć czesać oraz stylizować. Jeśli tego wieczoru chcemy postawić na piękne loki, dobrze jest przygotować je wcześniej i jeszcze mokre zawinąć na wałki. To z pewnością zapewni efekt naturalnych fal. Dla tych wszystkich, którzy przygotowania zaczną na ostatnią chwilę, zbawieniem będzie stylizacja na ciepło – za pomocą prostownicy lub lokówki. W tym przypadku szczególnie ważna jest dobra ochrona termiczna włosów, aby nie straciły one blasku oraz nie zniszczyły się pod wpływem temperatury. A dla uzyskania efektu tafli wody warto nałożyć odżywkę lamelarną Fructis Hair Drink Pineapple, która odżywi i wygładzi włosy oraz pozostawi je lśniące na długo.

Jeśli lepiej czujemy się w upięciach, świetnym rozwiązaniem będzie popularny w ostatnim czasie Sleek Ponytail/Bun. Ten popularny trend to zaczesany do tyłu bądź z przedziałkiem kucyk lub kok. Taka prosta fryzura nada elegancji każdej stylizacji, ale przede wszystkim będzie wygodnym rozwiązaniem na cały wieczór.

Podczas tegorocznego okresu świąteczno-sylwestrowego warto znaleźć moment, aby zadbać o swoje włosy. Kilka minut dłużej pod prysznicem i ulubione produkty mogą zdziałać cuda!