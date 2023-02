Jak się pozbyć przebarwień skórnych i sprawić, by skóra zyskała zdrowy blask?

„Odkryj antyoksydacyjną moc skoncentrowanej witaminy C i uzyskaj promienny blask skóry. Dla mnie to produkt idealny, który perfekcyjnie sprawdza się przy różnych okazjach, wyjściach, przy intensywnym trybie życia, zawsze wtedy kiedy moja skóra potrzebuje energii. Jest niezawodny” – Anna Kwaśnik, Head of Marketing

Uniwersalna formuła jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry i poza witaminą C w różnych postaciach zawiera również silne składniki aktywne o działaniu przeciwstarzeniowym, takie jak kompleks napinający (Glowing Complex), kwas hialuronowy, proteoglikany i ekstrakt Centella Asiatica (znana też jako Gotu Kola lub wąkrotka azjatycka). Twórcą nowego produktu, C-VIT 5 serum liposomowego, jest dr Gabriel Serrano, pionier w zastosowaniach nanotechnologii w dermokosmetykach. Doktor Serrano od lat wykorzystuje zalety stabilizowanej witaminy C w formułach swoich produktów.

Witamina C jest podstawowym składnikiem aktywnym w pielęgnacji skóry. To silny przeciwutleniacz, który rozświetla i dostarcza energii skórze, jednocześnie oferując jej naturalną ochronę przed codziennym stresem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Sesderma C-VIT 5 serum liposomowe, to innowacyjny dermokosmetyk, który koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika w jednej formule. Wszystko po to, aby zmaksymalizować rozświetlenie cery, jednocześnie zapobiegając pierwszym oznakom starzenia się skóry.

C-VIT 5 serum liposomowe łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Dzięki nanotechnologii stosowanej w dermokosmetykach składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. Każda z postaci witaminy C zastosowanej w tym produkcie ma nieco inne właściwości, a połączenie ich w jedną formułę zapewnia skórze wielowymiarowe korzyści:

GLUKOZYD ASKORBYLU: aktywny składnik, który wzmacnia syntezę kolagenu, jednocześnie przyczyniając się do neutralizacji wolnych rodników, a jego efekt jest dłuższy. Dodatkowo zapobiega hiperpigmentacji.

3-O-ETYLOWY KWAS ASKORBINOWY: związek ten przyspiesza syntezę kolagenu, jednocześnie zapobiegając syntezie melaniny. Ponadto jest silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje wolne rodniki i dodaje skórze blasku.

SÓL SODOWA ASKORBYLU: to rozpuszczalna w wodzie forma witaminy C, która charakteryzuje się docieraniem do głębszych warstw naskórka. Dzięki swojej mocy antyoksydacyjnej łagodzi uszkodzenia oksydacyjne komórek w skórze i zapobiega pojawianiu się przebarwień. Ponadto stymuluje syntezę kolagenu, czyli działa przeciwstarzeniowo.

SÓL MAGNEZOWA FOSFORANU ASKORBYLU: bardzo stabilna i aktywna substancja pochodna. Redukuje hiperpigmentację i zwiększa rozświetlenie skóry.

PALMITYNIAN ASKORBYLU: amfifilowa cząsteczka, która przenika do najgłębszych warstw naskórka. Redukuje uszkodzenia oksydacyjne i zapobiega powstawaniu przebarwień.

„ Nowy dermokosmetyk C-VIT 5 serum liposomowe doskonale sprawdzi się w połączeniu z innymi produktami Sesderma w programach pielęgnacyjnych. Jednym z moich ulubionych jest program nawilżający, w skład którego wchodzi Sensyses płyn liposomowy, nowe C-VIT 5serum liposmowe, Hidraderm Hyal krem-żel do twarzy oraz Repaskin SPF50 invisible fluid.i.” – Elżbieta Skalska, Global Business Director

C-VIT 5 serum liposomowe zawiera też inne kluczowe aktywne składniki przeciwstarzeniowe, takie jak: kompleks napinający, kwas hialuronowy, proteoglikany i wąkrotkę azjatycką. Dają one kompleksowy i natychmiastowy efekt, zapewniając skórze blask i jędrność już od pierwszego dnia stosowania produktu.

Lekka konsystencja i energetyzujący zapach pomarańczy zapewniają przyjemność codziennego stosowania. C-VIT 5 serum liposomowe jest idealne dla wszystkich rodzajów skóry, ale ze względu na aktywne składniki przeciwstarzeniowe szczególnie polecane jest do cery dojrzałej, z pierwszymi oznakami starzenia. Ten nowy dermokosmetyk 5 uzupełnia linię Sesderma C-VIT.

