Wystrzałowy trik na cienie pod oczami. Ten produkt działa lepiej niż korektor! W kilka sekund przykryje worki i zasinienie pod oczami, a jest lekki jak chmurka

Kolekcja zielone jabłuszko do włosów od marki Sielanka jak zawsze zachwyca zapachami. Tym razem jest to seria dodająca włosom objętości oraz je odświeżająca. Hitem linii może okazać się termoochronny spray do włosów. Genialnie sprawdzi się on podczas stylizacji ciepłym powietrzem, a dodatkowo doda Twojej fryzurze objętości

Marka Bielenda w ostanim czasie poszalała z nowościami. Seria Ujędrniające Peptydy to wyjątkowe kremy, nawet dla kobiet 80+. W skład kolekcji wchodzi 5 kremów, skondensowane serum oraz krem pod oczy. Linia ta napina i ujędrnia skórę., a zawarty w niej botaniczny kolagen, który odżywia skórę i spowalnia procesy starzenia się cery.

Soraya zachwyca rewelacyjnym podkładami. To już kolejny podkład tej marki, który na skórze prezentuje się przepięknie. Ma solidne krycie, a przy tym nie wygląda na twarzy ciężko. Dodatkowo podkład ProBio chroni mikrobiom skóry oraz nie zatyka porów. W kolekcji jest również baza nawilżająca, która rewelacyjnie sprawdzi się pod każdy makijaż.

Marka PIXI w nowościach na ten sezon przedstawiła absolutnie wyjątkowy produkt. Pixi CC Crayon to wyjątkowa kredka pod oczy, która łączy działanie pielęgnacyjne wraz z kryciem korektora pod oczy. Na skórze wygląda niezwykle naturalnie, wręcz jest niezauważalny, a cienie i worki pod oczami znikają,