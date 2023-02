Kwiaty dla znaków zodiaku na walentynki 2023. Podaruj ukochanej kwiaty, które będą zgodne z jej horoskopową wibracją. To zapewni szczęście, a ona oszaleje z miłości do Ciebie

Ta 23-latka przez pół roku nie uprawiała seksu. To odmieniło jej życie na lepsze. "Najlepsze doświadczenie w moim życiu"

Kwiaty na walentynki 2023 dopasowane do znaków zodiaku!

Kwiaty i rośliny znajdziemy w każdym domu, nic w tym dziwnego, nie tylko są one rewelacyjną ozdobą, ale także poprawiają jakość powietrza i pozytywnie wpływają na nasz organizm. Nie wiesz jakie kwiaty wybrać dla siebie? Okazuje się, że każdy z dwunastu znaków zodiaku posiada przypisany kwiat, który do niego pasuje i przynosi mu szczęście. Jesteś ciekaw, jaka roślina najlepiej Cię opisuje? Sprawdź nasze zestawienie kwiatów pasujących do znaków zodiaku.

Horoskop kwiatowy

Kwiaty na walentynki: BARAN (Aries) -2 1 marzec – 19 kwiecień

Rośliny dla Barana to: wszelkiego rodzaju sukulenty, kalatea oraz eukaliptus.

Kwiaty na walentynki: BYK (Taurus) - 20 kwiecień – 20 maj

Rośliny dla Byka to: noga słonia, filodendron pnący, figowce oraz grubosz.

Kwiaty na walentynki: BLIŹNIĘTA (Gemini) - 21 maj – 20 czerwiec

Rośliny dla Bliźniąt to: aloes, wszelkiego rodzaju bluszcze, bromelie oraz filodendron.

Kwiaty na walentynki: RAK (Cancer) - 21 czerwiec – 22 lipiec

Rośliny dla Raka to: szparagi ozdobne, pachira wodna, mimoza oraz kaktusy.

Kwiaty na walentynki: LEW (Leo) - 23 lipiec – 22 sierpień

Rośliny dla Lwa to: monstera, aloes, begonia królewska oraz juka.

Kwiaty na walentynki: PANNA (Virgo) - 23 sierpień – 22 wrzesień

Rośliny dla Panny to: bananowce, storczyki, figowce i maranty.

Kwiaty na walentynki: WAGA (Libra) - 23 wrzesień – 22 październik

Rośliny dla Wagi to: skrzydłokwiat, pilea peperomiowata (popularny pieniążek), monstera oraz peperomia.

Kwiaty na walentynki: SKORPION (Scorpio) - 23 październik – 21 listopad

Rośliny dla Skorpiona to: fikusy, dracena wodna oraz oplątwa niebieska.

Kwiaty na walentynki: STRZELEC (Sagittarius) - 22 listopad – 21 grudzień

Rośliny dla Strzelca to: fiołek afrykański, draceny, wilczomlecz opasły oraz grubosz.

Kwiaty na walentynki: KOZIOROŻEC (Capricorn) - 22 grudnia – 19 stycznia

Rośliny dla Koziorożca to: pachira wdona, drzewko bonsai, figowce oraz bluszcz.

Kwiaty na walentynki: WODNIK (Aquarius) - 20 styczeń – 18 luty

Rośliny dla Wodnika - oplątwa, jaśmin, palmy oraz aloes.

Kwiaty na walentynki: RYBY (Pisces) - 19 luty – 20 marzec

Rośliny dla Ryb to: drzewko szczęścia, storczyki, jaśmin oraz fiołek afrykański.

