Jak się pozbyć wągrów?

Czym jest zasysanie próżniowe?

Zasysanie próżniowe to innowacyjny zabieg na twarz, który nie tylko odblokowuje pory, usuwa wągry, ale także poprawia krążenie krwi, wspierając naturalny proces regeneracji naskórka. FOREO KIWI oraz KIWI derma wykorzystują tę zaawansowaną technologię, zapewniając kompleksową pielęgnację skóry w zaciszu domowym. W urządzeniach dostępnych jest 6 poziomów intensywności ssania, dzięki czemu można dostosować zabieg do potrzeb swojej cery i poziomu komfortu.

FOREO sucks - FOREO "ssie"

Z wejściem kolekcji KIWI marka postanowiła zabawić się angielską wersją sloganu promującego produkt. "Nothing ‘sucks’ like a Swedish product" nawiązuje do historii sprzed 50 lat, kiedy znana szwedzka marka odkurzaczy wypuściła na rynek brytyjski reklamę mówiącą, że "nothing suckes like our vacuum cleaner" (w wolnym tłumaczeniu - nic nie ssie tak, jak nasz odkurzacz"). Jak można się domyślić, hasło nabrało zupełnie innego znaczenia niż zamierzone, bo "sucks" nie oznaczało jedynie czynności zaciągania, ale też tego, że wspomniane odkurzacze są do bani. Hasło obrosło miejską legendą, a FOREO postanowiło to wykorzystać. I puścić oko do marketerów pokazując, że nie wszystko trzeba brać na poważnie.

Zobacz także: Szczęśliwa przepowiednia dla znaków zodiaku. Ostatni tydzień stycznia przyniesie jednemu zodiaku najpiękniejszą wiadomość. Nic lepszego nie można sobie wymarzyć

FOREO KIWI – Najskuteczniejszy odkurzacz na wągry

Czysta skóra zaczyna się od czystych porów, a KIWI to idealne urządzenie do tego zadania i doskonała alternatywa dla popularnych plasterków. Z wyjątkowo skalibrowanym ssaniem, KIWI delikatnie, ale dogłębnie usuwa wągry i inne zanieczyszczenia, pozostawiając skórę odświeżoną i oczyszczoną. Usuwając głębokie zanieczyszczenia z porów, KIWI™ umożliwia ich zmniejszenie, dzięki czemu cera wygląda nieskazitelnie gładko. Dodatkowo, niebieskie światło LED o długości 415 nm, w które wyposażone jest KIWI eliminuje bakterie zarówno na skórze, jak i na urządzeniu, co zapobiega powstawaniu przyszłych wyprysków.

100% użytkowników zgłasza czystszą skórę już od pierwszego użycia

100% użytkowników zgłasza mniej wągrów i wyprysków

96% użytkowników zgłasza mniejsze pory

KIWI derma to zaawansowane rozwiązanie łączące mikrodermabrazję, ssanie oraz masaż T-Sonic™. Mikrodermabrazja to nieinwazyjny zabieg, który delikatnie usuwa martwe komórki skóry i zanieczyszczenia, stymuluje przepływ krwi oraz produkcję kolagenu. Jednocześnie próżniowe ssanie wspomaga proces złuszczania, natychmiast usuwając martwy naskórek z powierzchni i oczyszczając pory. Dodatkowo KIWI derma stymuluje przepływ krwi, dostarczając tlen i składniki odżywcze do komórek skóry oraz wspierając produkcję kolagenu i naturalny proces gojenia się cery.

KIWI derma z końcówką do mikrodermabrazji

KIWI™ derma może być dostosowane za pomocą 6 poziomów intensywności, zgodnie z potrzebami skóry na różnych obszarach twarzy. Posiada trzy różne diamentowe końcówki Adamas – jedną do redukcji drobnych linii i trudnych niedoskonałości, drugą do precyzyjnego złuszczania strefy T, oraz trzecią do delikatnego złuszczania skóry na policzkach i wrażliwych obszarów. KIWI™ derma zostało starannie opracowane i przetestowane na tysiącach twarzy, aby stworzyć perfekcyjnie skalibrowaną technologię ssania próżniowego - która jest łagodna dla skóry, a jednocześnie skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń.Połączenie technologii, mikrodermabrazji, ssania oraz masażu T-Sonic™, pobudza krążenie i drenaż limfatyczny, co poprawia produkcję kolagenu i naturalny proces regeneracji skóry.

90% użytkowników zgłasza gładszą i miększą skórę

90% użytkowników zgłasza młodziej i zdrowiej wyglądającą skórę

90% użytkowników zgłasza bardziej równomierny ton skóry

93% użytkowników zgłasza mniejsze pory

Ultrahigieniczny filtr

Ultrahigieniczny filtr FOREO dostępny w serii KIWI jest wykonany z nieporowatego, odpornego na bakterie, w 100% wodoodpornego i szybkoschnącego silikonu. Możesz łatwo usunąć resztki zebrane po zabiegu. Filtr jest także trwały, więc nie wymaga wymiany.

FOREO KIWI i KIWI derma to innowacyjne odkurzacze na wągry, które nie tylko skutecznie usuwają niedoskonałości, ale także pielęgnują skórę od podstaw. Dzięki zaawansowanej technologii zasysania próżniowego, oba urządzenia oferują kompleksową pielęgnację oczyszczającą w domowym zaciszu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO