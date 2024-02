Jak skraść serce Berlina - jednego z najbardziej znanych netflixowych złodziei?

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Główna makijażystka i projektantka fryzur serialu "Berlin", Isabel Auernheimer, zdradziła tajniki utrzymania skóry swojego bohatera w doskonałym stanie, pomimo trudności związanych z tego rodzaju produkcją - włączając w to “odmłodzenie” o kilkanaście lat. Warto wspomnieć, że dzięki rutynie z użyciem urządzeń FOREO, Auerheuimer udało się uzyskać wygląd "młodszej" skóry Berlina, którą widzieliśmy i znamy z serialu "Dom z Papieru".

Jakie urządzenia były nieodłączną częścią makijażu na planie serialu “Berlin”?

LUNA

LUNA, kultowe urządzenie FOREO do oczyszczania twarzy, to niezbędny element dla Isabel Auernheimer. Pierwszym krokiem w każdej rutynie, zarówno przed rozpoczęciem makijażu, jak i po jego zakończeniu, jest głębokie oczyszczenie skóry, pozostawiając ją przygotowaną do aplikacji pozostałych produktów. Ponadto pulsacje T-Sonic relaksują punkty napięcia mięśniowego i poprawiają krążenie krwi.

UFO

UFO to synonim głębokiego nawilżenia (do 126% w ciągu 2 minut). Dlatego po godzinach nagrań przy męczącym, intensywnym świetle lamp filmowych, to urządzenie wraz ze specjalnie opracowanymi maskami z naturalnymi składnikami działa jak magiczna różdżka, która odmienia skórę. Co więcej, zaawansowane technologie ukryte w UFO, takie jak pulsacje T-Sonic, krioterapia, termoterapia czy światło LED, zapewniają chwilę relaksu, którą uwielbia każdy aktor.

Po użyciu UFO skóra staje się promienna i ma naturalny glow, co było podstawową zasadą Isabel Auernheimer przy tworzeniu nowego wizerunku najbardziej znanego złodzieja.

IRIS

Isabel Auernheimer nie mogła też zapomnieć o spojrzeniu. Aby sprawić, że będzie odmłodzone i "przenikające" przez ekrany, makijażystka postawiła na urządzenie IRIS. Dlaczego? Oto powody:

To masujące urządzenie do oczu działa w zaledwie 1 minutę. Na planie nie ma czasu do stracenia.

Zainspirowane tradycyjnymi technikami akupresury i drenażu limfatycznego praktykowanymi w Azji, a zarazem z najnowszą technologią marki. Pożegnajcie worki, cienie pod oczami i niechciany obrzęk!

Pulsacje T-Sonic ponownie relaksują całą strefę oka i stają się ulubionym urządzeniem do relaksu na i po planie.

