Wiosenna pielęgnacja, czyli jaka? Jak pomóc swojej skórze po zimie?

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Kosmetyczne hity na wiosnę 2024

BASICLAB - ANTYOKSYDACYJNY KREMZ WITAMINĄ C, 4% DIPALMITYNIANU KWASU KOJOWEGO, 1% KWASU OKTADEKENODIOWEGO, KOENZYMU Q10 O BOGATEJ KONSYSTENCJI, ROZŚWIETLENIE I WYGŁADZENIE

Antyoksydacyjny krem do twarzy o bogatej konsystencji jest idealnym rozwiązaniem dla skóry wymagającej regeneracji, z przebarwieniami i pozbawionej blasku. Dzięki zawartości m.in. pochodnej witaminy C Ascorbyl Tetraisopalmitate i 4% dipalmitynianu kwasu kojowego efektywnie odżywia, działając równocześnie wygładzająco i rozjaśniająco. Chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiadających za proces przedwczesnego starzenia skóry. To komplementarny produkt, który domyka rutynę pielęgnacyjną, tworząc zgrany duet z dowolnym serum z gamy Esteticus. Przeznaczony do stosowania na dzień i/lub na noc.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

CHARLOTTE TILBURY MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR - serum przeciwzmarszczkowe

Magic Serum Crystal Elixir od Charlotte to bogate i niesamowicie wydajne serum do każdego rodzaju skóry, które rozjaśnia cerę i potęguje nawilżenie. Doskonale wyważona formuła na bazie wody, zawierająca 20% stężenie silnie działających składników aktywnych, może być stosowana pod krem nawilżający, krem przeciwsłoneczny i makijaż.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

ALKMIE - Perfect balance

Dzięki dodanemu do receptury ekstraktowi z jagód pieprzu tasmańskiego, natychmiastowo łagodzi uczucie swędzenia i pieczenia skóry. Obecny w nim wyjątkowo aktywny składnik – poligodial, uszczelnia naczynia krwionośne, koi skórę z problemami i redukuje obrzęki. Krem zawiera innowacyjny kompleks, który łączy oligosacharydy i fruktooligosacharydy, pozyskane z korzenia yakon, oraz zalety prebiotyku i probiotyku. Stymuluje rozwój pożytecznej mikroflory skóry i zapobiega rozwojowi patogenów. Odbudowuje jej biologiczną odporność i przywraca zdolność do samoistnej regeneracji.

i Autor: Materiały prasowe ALKMIE

UKVIAT - rozświetlający krem pod oczy - baby pink

Ultra-odżywczy krem został wzbogacony w wielofunkcyjny, naturalny glikoin, który skutecznie odżywia, wygładza i zwiększa poziom nawilżenia skóry już po pierwszejaplikacji. Wegańska formuła zawiera unikalny kompleks komórek macierzystych tuberozy z betainą, które pomagają redukować cienie, obrzęki i widoczność zmarszczek. Naturalnie rozświetlające pigmenty dodają subtelnego blasku skórze pozostawiając efekt wypoczętego, świeżego spojrzenia.

i Autor: Materiały prasowe UKVIAT

RITUALS - Anti-Ageing Day Cream

Przywróć skórze blask, używając tego lekkiego kremu na dzień zwalczającego oznaki starzenia. Dzięki działaniu Bakuchiol Repair Complex Twoja skóra stanie się gładsza i rozjaśniona.

i Autor: Materiały prasowe Rituals