Jak skutecznie opóźnić siwienie włosów? SOS dla kobiet po 50-tce. Srebrne włosy pojawią się później, a ty będziesz wyglądała o 10 lat młodziej

W ostatnim czasie zapanowała moda na niefarbowanie siwych włosów. Panie dojrzałe wyglądają bosko z srebrnoszarych fryzurach i jest to zdecydowanie trend, który powinien się utrzymać. Siwe włosy to rzecz całkowicie normalne i najczęściej jest jednym z procesów starzenia się ciała. Bywa, że siwe włosy pojawiają się w młodym wieku, jest to najczęściej spowodowane zmianami autoimmunologicznymi, takimi jak bielactwo lub choroby tarczycy. Mogą być także rezultatem przewlekłego stresu. - Naukowcom udało się ustalić, iż ostry stres upośledza funkcjonowanie komórek macierzystych odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. To powoduje, że zapas pigmentu wyczerpuje się na zawsze, a w efekcie włosy stają się siwe – tłumaczy Anna Mackojć z Instytutu Trychologii cytowana przez serwis wprost.pl. Siwe włosy pojawiają się w wyniku utraty pigmentu i jest to proces, którego nie da się uniknąć. Wiele zależy od genetyki, ale są także sposoby, które mogą pomóc opóźnić siwienie włosów.

Jak opóźnić siwienie włosów?

Na proces siwienia włosów wpływ może mieć nasza dieta oraz suplementacja. Przede wszystkim warto przyjmować suplementy PABA, czyli kwas p-aminobenzoesowy lub para-aminobenzoesowy, inaczej zwany witaminą B10. Na siwienie włosów pomoże również miedź, która bierze udział w procesach melanogenezy. Dodatkowo, niech Twoja dieta będzie bogata w kwas foliowy, który znajdziesz między innymi w fasoli, awokado oraz ciecierzycy.

