Jak sobie radzić z przebarwieniami?

Witaminowo-roślinne serum Dark Spot Correcting Glow ma niezwykle skoncentrowany i różnorodny skład. Zawiera emolienty, kwasy NNKT, fitosterole, witaminy i antyoksydanty, dzięki czemu jednocześnie skutecznie zmniejsza przebarwienia skóry oraz wykazuje działanie anti-aging. Kosmetyk idealnie sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, a także naczyniowej i trądzikowej, ponieważ oprócz rozjaśniania zmian pigmentacyjnych, zmniejsza wyraźnie widoczność porów. Serum można stosować punktowo lub na całą twarz, pod makijaż lub jako preparat na noc. Lekka kremowo-żelowa formuła nie klei się i nie pozostawia tłustego filmu, dzięki czemu kosmetyk idealnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji o każdej porze roku.

ROZJAŚNIAJĄCE SERUM DO TWARZY ZE SKŁONNOŚCIĄ DO PRZEBARWIEŃ AXIS-Y

Dark Spot Correcting Glow Serum

AXIS-Y Dark Spot Correcting Glow Serum należy do serii 6+1+1, a zatem zawiera kombinację 6 bogatych składników podstawowych, 1 głównego składnika i 1 skutecznej technologii. 6 podstawowych składników stanowią: skwalan, który eliminuje wolne rodniki, papaja rozjaśniająca skórę uszkodzoną działaniem promieni UV, rokitnik zwyczajny niwelujący widoczność przebarwień, otręby ryżowe o właściwościach wygładzających i rozjaśniających, alantoina, która pobudza proces tworzenia komórek i nagietek przyspieszający gojenie blizn potrądzikowych. 1 główny składnik to zaś niacynamid (5%) wzmacniający barierę ochronną skóry, działający przeciwzapalnie i rozjaśniająco, regulujący wydzielanie sebum i zmniejszający ujścia gruczołów łojowych, a 1 skuteczna technologia to połączenie niacynamidu i otrębów ryżowych w odpowiednich proporcjach sprawiające, że skóra nabiera promiennego wyglądu.

