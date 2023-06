Jak szybko zapuścić włosy? Najlepsze sposoby polecane przez trychologa

- Aby zachować zdrową łodygę włosa, konieczne jest skupienie się na czynnikach, wpływających na brodawkę, która zaopatruje cebulkę włosową w składniki odżywcze. To właśnie ona odgrywa kluczową rolę w procesie wzrostu włosów, który zachodzi w cyklach obejmujących: fazę anagenu, fazę przejściową (katagenu) i fazę spoczynku (telogenu). Przeciętnie włosy rosną od 1 do 1,5 cm na miesiąc, a cały proces wzrostu trwa około 2-7 lat. Jednak istnieją sposoby, które umożliwiają przywrócenie ich prawidłowego cyklu oraz przyczyniają się do poprawienia ich kondycji - tłumaczy Ewelina Wysoczańska, trycholog i założycielka marki kosmetyków trychologicznych Bionigree.

Odpowiednia dieta

Włosy składają się głównie z białka - keratyny. Dobrym źródłem tego budulca są, np. mięso, ryby, drób, jaja, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. W utrzymaniu zdrowej skóry głowy ważną rolę odgrywają również takie składniki odżywcze, jak witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe omega-3.

Regularne podcinanie końcówek

Usuwanie rozdwojonych i łamliwych końcówek minimalizuje niszczenie się włosów wyżej oraz poprawia ich wygląd. Dzięki temu fryzura prezentuje się świeżo, a pasma stają się mniej podatne na plątanie. Dzięki regularnemu przycinaniu, stylizacja jest łatwiejsza, z kolei włosy lepiej się układają. Co więcej, wydają się gęstsze i optycznie sprawiają wrażenie grubszych.

Masowanie skóry głowy

Regularne masowanie skóry głowy stymuluje krążenie krwi i dostarcza składników odżywczych do cebulek włosowych. Można go wykonywać za pomocą dłoni lub użyć w tym celu specjalnych masażerów. Ponadto, masaż ma działanie relaksacyjne i pomaga w redukcji napięcia i stresu. Masowanie skóry głowy można połączyć z wcieraniem wcierek do włosów lub olejowaniem, np. przy użyciu oleju kokosowego, jojoba czy migdałowego. - Warto również zwrócić uwagę na produkty w formie emulsji stymulującej skórę głowy, którą wystarczy delikatnie wmasować, a potem spłukać. Dobrze, żeby była bogata w składniki naturalne o działaniu nawilżającym i odżywczym, takie jak np. roślinne, aktywne komórki macierzyste ze szwajcarskich jabłoni, które zwiększają witalność mieszków włosowych - informuje Ewelina Wysoczańska, trycholog i założycielka marki kosmetyków trychologicznych Bionigree.

Świadoma pielęgnacja

Unikanie nadmiernego używania narzędzi do stylizacji, jak suszarka, prostownica czy lokówka, minimalizuje powstawanie uszkodzeń i łamanie włosów. Przed stylizacją warto postawić na preparaty termoochronne. Zalecane jest również stosowanie serum lub oleju na końcówki, który chroni przed zniszczeniami. Należy unikać agresywnego czesania mokrych włosów, ponieważ wtedy one są bardziej podatne na łamanie. Żeby temu zapobiec, warto wybrać grzebień z szeroko rozstawionymi zębami lub szczotkę z miękkim włosiem naturalnym. Kolejnym ważnym krokiem jest regularne mycie skóry głowy, aby utrzymać ją w czystości oraz usunąć nadmiar sebum i resztki produktów stylizujących. Zaleca się stosowanie łagodnych szamponów, dostosowanych do danego typu włosów. Warto również postawić na odżywki i maski, które głęboko je nawilżą i odżywią.

Zdrowy styl życia

Wysoki poziom stresu może przyczynić się do nadmiernej utraty włosów. Jego ograniczenie może mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia organizmu, w tym na kondycję włosów. Z kolei regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi w organizmie, co przyczynia się do lepszego dotlenienia i odżywienia mieszków włosowych.

Zapuszczanie włosów to długotrwały proces, który wymaga cierpliwości i systematycznej pielęgnacji. Jednak dzięki podjęciu odpowiednich kroków, można go przyspieszyć.

- Wzrost włosów jest indywidualną kwestią, a sposoby na ich zapuszczenie mogą działać inaczej u każdej osoby. Warto podkreślić, że nie wszystkie włosy rosną jednocześnie, ponieważ każdy z nich może znajdować się w innej fazie cyklu wzrostu. Z tego powodu należy skupić się na pielęgnacji, dostosowanej do swoich osobistych potrzeb - podkreśla Ewelina Wysoczańska.

W razie wątpliwości, warto skonsultować się z trychologiem, który udzieli rad i pomoże dobrać odpowiednie preparaty, przeznaczone do danego typu włosów, aby zapewnić im optymalne warunki do wzrostu. Dzięki temu można osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie i cieszyć się pięknymi, zdrowymi włosami.

i Autor: Materiały prasowe Bionigree