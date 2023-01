Jak uwodzić z klasą w bieliźnie? Rozgrzej emocje w Walentynki 2023

Bielizna wieczorowa, ze względu na swój charakter, stanowi dobry wybór na romantyczne wieczory tylko we dwoje. Poprzez wykorzystanie sensualnych materiałów, sprawdzonych fasonów oraz kobiecych detali marka Gatta pokazuje, że taki rodzaj produktów nie musi być wyzywający. W związku z tym, najnowsza kolekcja bielizny wieczorowej sprawdzi się również do niektórych lifestylowych stylizacji.

Postaw na komplety

W kolekcji bielizny wieczorowej od Gatta można znaleźć różnorodne komplety. Takiego rodzaju rozwiązanie z pewnością ułatwi Paniom podjęcie decyzji o wyborze konkretnych elementów stylizacji. Wszystkie produkty w każdym secie są ze sobą wizualnie powiązane, co pozwala na stworzenie spójnego i przemyślanego stroju. Wśród propozycji nie mogło zabraknąć zestawienia biustonosza oraz majtek - to klasyczne połączenie, które z pewnością kocha wiele Pań. Koronkowy biustonosz typu bralette i majtki bikini z paseczkami, a może model w formie topu z ozdobnymi dekoletkami w zestawieniu z mocno wyciętymi stringami? W zależności od potrzeb i upodobań oraz okazji, każda znajdzie komplet idealny dla siebie. Dostępne są również sety z halką lub koszulką na cienkich ramionkach. To równie wyjątkowe połączenie, które wyeksponuje wybrane partie ciała.

Uwodzące sety

W przypadku bielizny wieczorowej, nie może zabraknąć kobiecych materiałów, które nadają charakteru. Mowa o koronce, transparentnym tiulu oraz satynie, które można łączyć ze sobą w różny sposób. Wszystkie te materiały są niezwykle przyjemne i delikatne w dotyku, sprawiając wrażenie jakby otulały ciało. - Tworząc kolekcje zwracamy szczególną uwagę na odpowiedni dobór materiałów. Zależy nam, by każda kobieta, która wybiera nasze komplety, czuła się w nich wyjątkowo pod każdym względem. Wspomnianą “wyjątkowość” zapewniamy poprzez ponadczasowe fasony produktów, które wpisujemy w obecnie panujące trendy oraz materiałom, z których one powstają. Na to, jak czujemy się w danych ubraniach, wpływa z pewnością wiele czynników, dlatego jako Gatta, tworząc kolekcje szczególnie tak intymne jak bielizna wieczorowa, z jeszcze większą dbałością o szczegóły podchodzimy do ich kreacji, podkreśla Małgorzata Barton, Marketing Manager marki Gatta.

Klasyczne kolory

Ponadczasowa czerń to motyw przewodni bielizny wieczorowej od Gatta. To odcień, który zawsze jest w modzie. Bez wątpienia podkreśla atuty materiałów, które zostały wykorzystane, nadając bieliźnie eleganckiego charakteru. Dla fanek bardziej żywych kolorów w bieliźnianym asortymencie znajdują się modele w odcieniu winnej czerwieni oraz turkusu.

Najnowsza kolekcja bielizny od Gatta to propozycja dla Pań, które chcą stworzyć wyjątkowe oraz zmysłowe stylizacje wieczorowe. Zbliżające się Walentynki są idealnym pretekstem do wyboru kobiecych materiałów od siebie dla siebie lub sprezentowania ich swojej drugiej połówce.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

