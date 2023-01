Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach? Podpowiadamy, jak to zrobić

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Nie wszystko na raz

Przełomowe momenty, jak Nowy Rok, to czas przepełniony nową energią, nadzieją i mobilizacją. Jeśli jednak narzucimy sobie zbyt wielki rygor może się okazać, że nas to po prostu przerasta - trzy powiązane ze sobą postanowienia w zupełności wystarczą, dlatego radzimy abyś zadbała o pielęgnację cery uzupełniając ją o odpowiednie nawodnienie i odżywienie organizmu oraz regularny trening. Pamiętaj, że nie musisz być stałą bywalczynią salonów piękności, spędzać długich godzin w kuchni, ani zostać gwiazdą siłowni – mamy na to lepszy sposób.

Postanowienie 1.

Pielęgnacja

Wierzymy, że o odpowiednim oczyszczaniu pamiętasz zarówno rano, jak i wieczorem – to już połowa sukcesu! Warto, abyś w Nowym Roku zaprzyjaźniła się z dwoma urządzeniami marki FOREO: przesłodkim, ale skutecznym Bear’em oraz kosmicznym, nie tylko z wyglądu, UFO 2. Obydwa gadżety pomogą Ci zrealizować noworoczne postanowienia: Bear zapewni szybki, ale efektywny trening mięśni twarzy. To inteligentne rozwiązanie, które wykorzystuje 5 intensywności bezpiecznych mikroprądów i pulsacji T-Sonic, aby poprawić napięcie skóry i podkreślić kontur twarzy. Pomoże Ci w redukcji zmarszczek i doda skórze blasku.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

UFO 2 to odrobina luksusu, z której możesz skorzystać każdego ranka w swojej łazience. Łącząc w sobie kurację pulsacjami sonicznymi, terapię światłem LED oraz termoterapię przyspiesza działanie dedykowanych do niego maseczek w płachcie. Teraz wystarczy 90 sekund, aby pobudzić produkcję kolagenu i elastyny, ujędrnić, odżywić lub nawilżyć skórę twarzy

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Postanowienie 2.

Odpowiednia dieta Zbilansowana dieta zwykle kojarzy się z restrykcjami dotyczącymi jedzenia. Tymczasem prawidłowa dieta to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Warto postawić na zdrowe produkty takie jak: ciemne pieczywo, kasze, warzywa i owoce, produkty mleczne, mięso, ryby, które dostarczą organizmowi odpowiednich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Spożywanie co najmniej trzech posiłków w ciągu dnia, których podstawą jest śniadanie dostarczające energii na cały dzień i ograniczenie jedzenie na dwie godziny przed snem to jedne z głównych zasad planowania menu każdego dnia. Koniecznością jest również prawidłowe nawodnienie organizmu – uśredniając zakłada się, że prawidłowa dzienna wartość spożywanej wody stanowi od 2 do 4% masy ciała.

Postanowienie 3.

Regularny trening Początkującym zaleca się od 3o do 60 minut wysiłku fizycznego przynajmniej trzy razy w tygodniu. Ćwiczenia powinny rozpoczynać się rozgrzewką, na którą mogą składa ć się pajacyki, szybki marsz lub trucht, kręcenie biodrami, wymachy rak. Następnie przychodzi pora na trening ogólnorozwojowy. Przykładowe ćwiczenia, do których nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu to: pompki, brzuszki, rowerek, nożyce czy wykroki. Trening zakończ rozciąganiem i uregulowaniem oddechu. Pamiętaj, aby postanowienia noworoczne wiązały się z pozytywnymi emocjami – wtedy szansa na ich realizację jest znacznie większa. Trzymamy kciuki za powodzenie! :)