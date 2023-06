Jak zadbać latem o nogi i nosić spódnice bez wstydu? Zrezygnujesz z rajstop, a Twoje nogi będą wyglądać obłędnie

Letnia pielęgnacja stóp. O czym należy pamiętać?

Kiedy tylko za oknami zaczyna panować letnia pogoda to wiele kobiet ma dylemat. Czy latem rezygnować z rajstop czy nie? Jeżeli nie musisz do pracy nosić rajstop i nie masz ściśle określonego dress codu to zdecydowanie możesz postawić na gołe nogi. Zanim jednak zrzucić rajstopy to zadbaj o prawidłową pielęgnację nóg. Nie zapominaj o regularnie wykonywanych peelingach, które złuszcza martwy naskórek i ujędrnioną skórę. Pamiętaj także o nawilżeniu i smarowaniu skóry balsamami.

Jeżeli borykasz się z pękającymi naczynkami, przebarwieniami oraz innymi mankamentami na nogach, których nie chcesz pokazywać to możesz wypróbować pokłady do ciała lub rajstopy w spray'u. To kosmetyki, które tworzą delikatną warstwę koloru na skórze (coś jak makijaż) i wyrównują koloryt. Rajstopy w sprayu Sally Hansen Airbrush Legs w odcieniu Medium Glow gwarantują świeży i naturalny wygląd przez cały dzień. Skutecznie wyrównują koloryt, maskują piegi, popękane naczynka i inne niedoskonałości. Spray pobudza mikrokrążenie, nadając nogom i stopom zdrowy, jędrny wygląd. Rajstopy są wodoodporne i nie pozostawiają śladów.

i Autor: materiały prasowe Rajstopy w spray'u

