Jak zadbać o skórę zmęczoną słońcem?

Ekspozycja na słońce, mimo że przyjemna, stanowi dla skóry spore wyzwanie. Promieniowanie UV prowadzi do uszkadzania komórek skóry, co może skutkować jej przedwczesnym starzeniem się i powstawaniem przebarwień. Dodatkowo, pod wpływem słońca, skóra traci wilgoć, staje się sucha, nieprzyjemnie napięta i mniej elastyczna. To właśnie dlatego latem, oprócz kremu z wysokim filtrem, należy pamiętać o kosmetykach nawilżających, które nie obciążą, lecz przyniosą ukojenie. Tylko 4 proste kroki z Awesome Cosmetics dzielą Cię od zdrowej i pełnej blasku cery!

Krok 1: Delikatne oczyszczanie

Po dniu spędzonym na słońcu, pierwszym krokiem powinno być delikatne oczyszczenie skóry. Ważne jest, aby używać produktów, które nie tylko usuną zanieczyszczenia, ale również nawilżą i przygotują skórę na dalsze etapy pielęgnacji. I tu z pomocą przychodzi żel do mycia Hydro Feeling Awesome Cosmetics. Skutecznie, ale delikatnie oczyszcza nawet bardzo wrażliwą skórę, nie naruszając przy tym jej warstwy hydrolipidowej. Sok z aloesu chroni skórę przed przesuszeniem, a zawarty w żelu ekstrakt z bawełny łagodzi podrażnienia. Betaina nawilża i pomaga zachować równowagę wodnolipidową.

Krok 2: Ukojenie i przywrócenie równowagi pH skóry

Teraz czas na maksymalne ukojenie – zroszenie twarzy nawilżającą mgiełką. Esencja tonizująca Awesome Cosmetics to wyjątkowa przyjemność i pielęgnacja o której często zapominamy - przywrócenie równowagi pH skóry oraz przygotowanie cery do dalszych etapów pielęgnacji. Dzięki zawartemu w niej hydrolatu z pelargonii oraz ekstraktu z irysa skutecznie tonizuje skórę i łagodzi podrażnienia, dając uczucie natychmiastowego odświeżenia i nawilżenia. Pielęgnacyjny tip od nas - w upalne dni noś ją także ze sobą i używaj w dowolnym momencie, gdy Twoja cera potrzebuje chwili wytchnienia.

Krok 3: Intensywne nawilżanie

Kluczowe w pielęgnacji skóry po ekspozycji na słońce jest dogłębne nawilżenie. Przesuszona cera potrzebuje intensywnej dawki wilgoci, aby odzyskać swoją jędrność i elastyczność. Sięgnij po krem nawilżający Awesome Cosmetics o lekkiej formule i odżywczym składzie. Naturalnie znajdziesz w nim m.in. hypskin, ekstrakt z ligustru, sok z aloesu i ekstrakt z bawełny. Regularne stosowanie kremu sprawi, że skóra stanie się bardziej sprężysta, gładka i promienna. Nasze badania to potwierdzają - poziom nawilżenia skóry zwiększył się średnio o 18,9%, a elastyczności wzrósł średnio o 13,6%. Awesome!

Krok 4: Nocna regeneracja

Noc to najlepszy czas na regenerację skóry, która w ciągu dnia była narażona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Przed snem sięgnij po serum linii nawilżającej Awesome Cosmetics, które dogłębnie nawilża, wygładza, regeneruje i „naprawia” skórę, zwiększa jej jędrność i elastyczność. Nasze serum potrafi wiele, a to dzięki skrupulatnie dobranym składnikom aktywnym. Na pierwszy plan wysuwają się ekstrakt z ligustru oraz MARSTURIZERTM.. Ekstrakt stosowany w stężeniu 2%, pomaga przywrócić skórze właściwe natlenienie, dzięki czemu staje się odprężona, rozświetlona i ujędrniona. MARSTURIZERTM.. natomiast utrzymuje hydrostazję skóry, czyli jej odpowiednie nawilżenie. Gdy Ty śpisz, Awesome Cosmetics sprawia, że dzieje się magia - skóra o poranku będzie wyglądała na wypoczętą, nawilżoną i pełną blasku.

