Jak zadbać o włosy po lecie? Wybierz maski, które pielęgnują na 3 sposoby

Maska Garnier Hair Food na 3 sposoby

Każdą maskę Garnier Hair Food można używać na jednej z trzech sposobów:

jako maskę - nałóż obficie na całość włosów, pozostaw na 3 minuty i dokładnie spłucz, aby intensywnie odżywić

jako odżywkę - nałóż na mokre włosy, następnie spłucz, aby je natychmiast odżywić i ułatwić rozczesywanie, bez obciążania

jako odżywkę bez spłukiwania - na mokre albo suche włosy, nałóż na końcówki, aby je odżywić i zapewnić miękkość na dłużej

Maska do włosów bardzo suchych: Garnier Hair Food Banana

Odżywcza maska Hair Food Banana do włosów bardzo suchych posiada 13% odżywczych kompleksów w tym Omega 6 i 9, masło shea oraz ekstrakt z banana. Ten ostatni ze względu na swoje nawilżające właściwości jest idealnym elementem pielęgnacji nawet bardzo suchych włosów. Do tego w składzie znajdują się również witaminy C, E i F. Takie połączenie odpowiada za to, żeby włosy były 7x bardziej nawilżone*

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Maska do włosów zniszczonych: Garnier Hair Food Papaya

Regenerująca maska Hair Food Papaya jest dedykowana włosom zniszczonym. Formuła wzbogacona o witaminy C, E i F nadaje intensywny blask, nawilża i wzmacnia. Maska regeneruje włosy, zapobiega ich puszeniu, wygładza włókna i uszczelnia łuskę włosa w lekkiej formule. Jej możliwości to zasługa między innymi papai. To właśnie ten owoc wykorzystany w pielęgnacji włosów ma zdolności naprawcze. Poza tym, że naprawia uszkodzenia, to jeszcze działa wzmacniająco na przyszłość. 94% mniejsza łamliwość.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Maska do włosów puszących się i niesfornych: Garnier Hair Food Cocoa Butter

Wygładzająca maska do włosów puszących się i niesfornych Garnier Hair Food Cocoa Butter to kosmetyk, który posiada 13% odżywczych kompleksów w tym Omega 6 i 9, masło shea oraz masło kakaowe. Dodatkowo w formule zawarto witaminy C, E i F. Dzięki ich obecności włosy stają się wygładzone, intensywnie błyszczące oraz wzmocnione. Nawet 72 godziny bez puszenia, co daje idealne rozwiązanie dla włosów niesfornych. Dodatkowym atutem jest piękny zapach, który utrzymuje się przez długie godziny.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Maska do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach: Garnier Hair Food Kiwi Menthol

Garnier Hair Food Kiwi Menthol to maska bez silnikonów przeznaczona do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach. Kosmetyk pozwala uzyskać 3 dni świeżości i nawilżenia bez obciążania. Bazuje on na działaniu dwóch składników aktywnych, które pozwalają zadbać jednocześnie o nawilżenie i świeżość: woda z kiwi bogata w witaminy i antyoksydanty, głęboko nawilża włosy bez ich obciążania, mentol zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia i mrowienia oraz unosi włosy u nasady.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Maska do włosów suchych i normalnych: Garnier Hair Food Aloe Vera+

Maska Garnier Hair Food Aloe Vera+ jest dedykowana włosom suchym i normalnym. Formuła wzbogacona o ekstrakt z aloesu, sprawia, że stają się miękkie, sprężyste, błyszczące i idealnie nawilżone. Za całość odpowiada 13% kompleks, w których poza aloesem znajdują się Omega 3, 6 i 9, gliceryna i kwasy tłuszczowe. Dodatkowo w masce zawarto także witaminy C, E i F. Bogata w substancje odżywcze formuła wnika w strukturę włosa, zapewniając dogłębne nawodnienie i odbudowę.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Maska do włosów Hair Food Pineapple przeznaczona jest do matowych włosów. Zapewnia im nie tylko piękny, olśniewający blask i odżywienie, ale aż 2 razy mniej rozdwojonych końcówek. Produkt zawiera ekstrakt z organicznego ananasa, a także witaminy C, E i F. Dzięki temu jest w stanie odmienić wygląd matowych włosów, którym brakuje blasku.