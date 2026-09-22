35 lat temu Polki zakochały się w tym sklepie. Historia marki, która pojawiła się w czasach wielkiej transformacji

Wszystko zaczęło się na Chmielnej

Dziś ulica Chmielna jest jednym z charakterystycznych punktów handlowego centrum Warszawy. 35 lat temu wyglądała jednak zupełnie inaczej. Polska znajdowała się w okresie transformacji gospodarczej, a dla konsumentów dostęp do zagranicznych marek i produktów był symbolem nowej rzeczywistości.

To właśnie wtedy, w grudniu 1991 roku w Warszawie przy ul. Chmielnej powstał pierwszy w Polsce sklep Yves Rocher.

Dla klientów była to możliwość zetknięcia się z marką, która we Francji od ponad trzech dekad budowała swoją pozycję, rozwijając kosmetyki inspirowane światem roślin. Dla polskiego rynku był to natomiast moment znacznie większy niż samo otwarcie kolejnego sklepu. Yves Rocher znalazło się wśród pierwszych zagranicznych marek, które zdecydowały się rozwijać działalność w Polsce z wykorzystaniem modelu franczyzowego.

Warszawa, a chwilę później Gdynia

Drugi sklep Yves Rocher został otwarty w lipcu 1992 roku w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 9, gdzie z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj.

– Historię sklepu przy ulicy Starowiejskiej 9 w Gdyni znam od samego jej początku, czyli od dnia, kiedy ówczesna Pani Dyrektor pojawiła się w Gdyni i - szukając nowych kontrahentów do współpracy - trafiła na mojego tatę Zygmunta i wujka Jana Tutkowskiego. Pamiętam dokładnie, jak z wujkiem jeździłem do gdyńskiego portu po odbiór towaru, który trafiał tu w dużych drewnianych skrzyniach. Do tej pory pamiętam też zapach moich pierwszych męskich “perfum", czyli wody toaletowej Antartic w pięknej, niebieskiej butelce. – mówi Paweł Tutkowski, obecny właściciel sklepu Yves Rocher w Gdyni.

– Sklep od samego początku urządzony był niczym ekskluzywny butik. Towar wyeksponowany był zarówno na szklanych półkach regałów, jak i w niskich gablotach, niczym u jubilera. Dopiero w kolejnych latach sklep zmienił się w samoobsługowy z wyglądem ujednoliconym dla całej sieci. Nasz sklep działa nieprzerwanie od 1991 roku w tym samym miejscu przy najstarszej ulicy w Gdyni. Dzięki temu do tej pory przychodzą tu klientki, które zaufały marce Yves Rocher ponad 30 lat temu - dodaje Paweł Tutkowski.

To właśnie rozwój sieci w kolejnych miastach sprawił, że Yves Rocher stosunkowo szybko przestało być dla polskich konsumentów nową, zagraniczną ciekawostką, a zaczęło stawać się popularną i dostępną marką, uwielbianą przez miliony kobiet.

Kosmetyki z Francji w czasach, gdy wszystko było nowe

Początek lat 90. był dla polskiego konsumenta okresem ogromnej zmiany. Po latach gospodarki centralnie planowanej na rynku zaczęły pojawiać się zagraniczne produkty, marki i formaty sprzedaży, które wcześniej były praktycznie niedostępne.

Francuskie kosmetyki miały w tym czasie szczególny status. Były kojarzone z jakością, nowoczesnością i stylem życia Zachodu.

– Na początku szarych lat 90, kolorowe opakowania naszych kosmetyków musiały robić wrażenie na klientach. Dużą popularnością cieszyły się zapachy czy obecna do dziś seria kremów Riche Crème. Mi najbardziej w pamięci zapadły glicerynowe mydełka do rąk i kuleczki do kąpieli. Po ich użyciu zawsze unosił się w łazience piękny owocowy zapach! – wspomina Paweł Tutkowski, właściciel sklepu Yves Rocher w Gdyni.

Yves Rocher wyróżniało się jednak nie tylko francuskim pochodzeniem. Marka od początku budowała swoją tożsamość wokół świata roślin i przekonania, że natura może być źródłem skutecznych składników kosmetycznych.

– Odkrywanie właściwości roślin nie jest naszym największym osiągnięciem. Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że udostępniliśmy ich dobroczynne właściwości wszystkim, którzy chcą w naturalny sposób zadbać o swoją urodę. – mówił Yves Rocher, założyciel marki.

Historia marki rozpoczęła się we Francji w 1959 roku, kiedy Yves Rocher stworzył swój pierwszy produkt kosmetyczny na bazie ziarnopłonu. W kolejnych dekadach marka rozwijała własne formuły, kolejne gamy kosmetyków oraz model biznesowy łączący produkcję i dystrybucję.

35 lat urodowej historii Polski

Dziś trudno wyobrazić sobie polski rynek kosmetyczny bez marek, które przybyły do Polski wraz z transformacją gospodarczą.

Yves Rocher było jedną z nich – i jednocześnie jedną z tych, które nie tylko sprzedawały swoje produkty, ale pomagały kształtować nowoczesny rynek detaliczny oraz urodowe gusta klientek.

Pierwszy sklep, otwarty w 1991 roku, były początkiem historii, która trwa już 35 lat. Kolejne otwarcia, rozwój franczyzy, budowanie sieci w całej Polsce i późniejsze przejście do świata sprzedaży online sprawiły, że marka stała się częścią codziennych doświadczeń kolejnych pokoleń polskich konsumentów.

35-lecie Yves Rocher w Polsce to więc nie tylko jubileusz marki. To także 35 lat historii polskiej przedsiębiorczości, handlu i zmieniających się zwyczajów konsumenckich – historii, która zaczęła się w czasie, gdy nowa Polska dopiero uczyła się, czym jest globalny biznes.

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe