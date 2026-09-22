Layers that perform - sezon na warstwy w modzie

Warstwy, które poruszają się razem z Tobą

Kolekcja odpowiada na jedno z najczęstszych wyzwań – nieprzewidywalną, zmienną pogodę okresu przejściowego. Kolekcja stawia na warstwy jako funkcjonalne, a jednocześnie dbające o komfort rozwiązania.

Przedstawiamy kilka modeli, na które warto zwrócić uwagę:

Camber Shield to męski, rozsuwany polar z dwuwarstwową konstrukcją i wiatroszczelną membraną, która pomaga zatrzymać ciepło i chroni przed zimnym powietrzem. Sprawdzi się podczas wymagających wędrówek i aktywności na otwartej przestrzeni.

Dla pań polecamy Thermaflex, rozsuwany polar wykonany z miękkiego poliestru z recyklingu. Technologia termiczna pomaga zatrzymać ciepło, a SEAMSMART wspiera swobodę ruchów bez otarć. Model można nosić samodzielnie lub jako warstwę pod kurtką.

Męski polar Affinity to kolejna uniwersalna propozycja dla mężczyzn, na chłodniejsze dni. Polar wykonany z miękkiego, szczotkowanego poliestru o gramaturze 250 g/m² posiada zamek ¼, który pozwala regulować wentylację, a stójkowy kołnierz i kieszeń na piersi zwiększają komfort i funkcjonalność.

Natomiast rozsuwana męska bluza Heat Weave to lekka i ciepła warstwa pośrednia wykorzystująca przędzę termiczną oraz przewiewną konstrukcję, które pomagają utrzymać komfortową temperaturę bez przegrzania. Elastyczny materiał i technologia SEAMSMART zapewniają swobodę ruchów, a kaptur, otwory na kciuki i kieszenie sprawdzą się podczas aktywności górskich.

Jedna warstwa to za mało

Jesień to okres, w którym poranny chłód, popołudniowe słońce i nagły wiatr lub deszcz mogą pojawić się tego samego dnia w krótkich odstępach czasowych. Dare 2b odpowiada na tę zmienność kolekcją zbudowaną wokół midlayers: polarów oraz lekkich, funkcjonalnych warstw ocieplających, zaprojektowanych tak, by można je było ze sobą swobodnie łączyć i dopasowywać do warunków i potrzeb w danej chwili.

Kolekcja przypomina, że każda warstwa – od bazowej po ocieplającą – ma swoją rolę w regulacji temperatury ciała, oddychalności i komforcie noszenia przez cały dzień, niezależnie od intensywności aktywności. To właśnie myśl "wiele warunków jednego dnia" najlepiej oddaje charakter kolekcji, pokazując, jak elastyczne zestawienie warstw pozwala dostosować się do zmieniających się okoliczności bez konieczności zmiany całego planu

Autor: Dare 2b/ Materiały prasowe

Autor: Dare 2b/ Materiały prasowe