Te kapcie z PRL-u mieli wszyscy. Każda gospodyni się z nimi nie rozstawała, a teraz wracają do domu. Idealne dla każdej jesieniary

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-22 9:08

Można powiedzieć, że kapcie to element polskości. Obcokrajowcy czasem śmieją się, że to właśnie Polacy są mistrzami domowego obuwia, a w każdym gospodarstwie znajdzie się szafka wypchana kapciami dla gości. W ostatnim czasie wielką popularnością cieszą się ciepłe, wełniane kapcie. Wiele osób pamięta jednak obuwie z lat młodości. Kapcie góralskie, które kazała nam nosić mamy, czy popularne wywrotki. Te drugie właśnie mogą przeżywać swój wielki powrót.

Kolorowe, materiałowe kapcie typu wywrotki na sklepowych półkach. O powrocie mody z PRL-u przeczytasz na SE.
Autor: Katarzyna Ledwon/ Shutterstock
  • Historia kapci to nie tylko komfort, ale i fascynująca podróż przez wieki, która w PRL-u nabrała wyjątkowego, praktycznego wymiaru.
  • Pamiętasz "wywrotki"? Te kultowe kapcie, które nosiła niemal każda gospodyni domowa, były symbolem pragmatyzmu epoki niedoboru i masowej produkcji.
  • Odkryj, dlaczego te tanie kapcie z PRL-u wracają do łask i zaskakująco szybko podbijają współczesne trendy mody.

Te kapcie w PRL-u miał każdy. Były ciepłe i wygodne

Domowe obuwie to wcale nie jest współczesny wymysł. Kapcie mają potężną historię, a wielu kulturach posiadano specjalne obuwie do chodzenia po domu. Już w średniowiecznej Europie korzystano z miękkich, łatwych do wsunięciu butów do chodzenia wewnątrz budynków. Chroniły one przed zimnem nienagrzanych zamków i pałaców. W okresie renesansu kapcie zaczęły mieć tak znaczenie estetyczne. Domowe obuwie zaczęto upiększać i zdobić. Po II wojnie kapcie zyskały ogromną popularność i weszły do masowej produkcji. 

Dzisiaj kapcie kojarzą się z wygodą oraz domowymi pieleszami. Stały się one niemalże elementem domowych stylizacji, a w sklepach można znaleźć przepięknie modele w różnych wzorach i kolorach. Kapcie nie kojarzą się już byle jakim obuwiem zakładanym po domu. Wpisują się one doskonale w jesienny trend. Chronią stopy przez zimnem i wykańczają domową stylizację. Nie zawsze jednak ta było. Wiele osób pamięta słynne kapcie góralskie, które do domu przywozili rodzice lub dziadkowe z Zakopanego. Choć nikt nie chciał w nich chodzić, to mama biegała i z uparciem o nich przypomniała. Hitem była także słynne wywrotki, nazywane także baryłkami. Te kapcie w PRL-u miała praktycznie każda gospodyni domowa. Przypominały współczesne baletki lub baleriny. Było mocno zdobione, wykonane z materiału na gumowej podeszwie. Wywrotki często miały także gumkę przytrzymującą stopę. Ich nazwa wzięła się z tego, że bardzo łatwo można było się z nich poślizgnąć. Co ciekawe, nosiły je zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Wywrotki była tanie i ogólnodostępne. W czasach ograniczonego wyboru, gdzie rynek nie oferował szerokiej gamy produktów, "wywrotki" stały się praktycznym i powszechnie akceptowanym rozwiązaniem dla obuwia domowego. Ich prostota konstrukcji i możliwość lokalnej produkcji sprawiały, że były one symbolem pragmatyzmu epoki, zaspokajając podstawową potrzebę w warunkach niedoboru bardziej wyszukanych alternatyw. Z czasem zostały zastąpione przez inne buty, między innymi klasyczne klapki lub bambosze na zimę. Dzisiaj wracają do mody i potrafią kosztować naprawdę sporo, nawet kilkadziesiąt złotych za parę.

Wybierając współczesne kapcie, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich estetykę, ale i na materiał oraz konstrukcję. Eksperci zalecają obuwie wykonane z naturalnych, oddychających tkanin, takich jak wełna, bawełna czy skóra, które zapewniają komfort termiczny i zapobiegają poceniu się stóp. Ważna jest także odpowiednia podeszwa – antypoślizgowa i zapewniająca amortyzację, aby chronić stawy i kręgosłup podczas codziennego chodzenia po domu. 

Wywrotki
Autor: Allegro/ Materiały prasowe

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