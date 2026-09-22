Na takie okazje czekamy! Wielkie rabaty w Sephorze. Biegnij na zakupy, a zaoszczędzisz setki złotych

Nic tak nie rozgrzewa jesienią jak niewinne zakupy. Sytuacja jest jeszcze bardziej sprzyjająca, gdy w ulubionych sklepach pojawiają się atrakcyjne promocje. W tym tygodniu Sephora rozpieszcza swoich klientów i przygotowała hot okazje na najbardziej kultowej produkty. To rewelacyjna okazja, aby przetestować ten podkład, który masz już w koszyku od miesięcy, albo zainteresować się nowościami na ten sezon.

Wielkie promocje w Sephorze - minus 40 proc. na wybrane kosmetyki

Przygotuj się na prawdziwą HOT OFERTĘ w Sephora, gdzie na wybrane produkty możesz złapać rabat aż do minus 40 proc.! To idealna okazja, by bez wyrzutów sumienia spełnić swoje beauty marzenia i uzupełnić zapasy ulubionych kosmetyków, perfum czy produktów do pielęgnacji. Pamiętaj, że ta wyjątkowa szansa trwa do 29 września 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) – nie zwlekaj! Wpadnij do naszych perfumerii, odwiedź sklep internetowy lub skorzystaj z aplikacji, by odkryć prawdziwe perełki w niesamowitych cenach. A jeśli cenisz sobie wygodę, skorzystaj z opcji Click&Collect i odbierz swoje zakupy bez czekania. Chwytaj moment i pozwól sobie na małe przyjemności!

Perełki z promocji w Sephorze

ARMANI My Way - Woda Perfumowana

My Way to zapach odkryć i połączeń dla otwartej, ciekawej i autentycznej kobiety, która jest gotowa poszerzać swoje horyzonty i przeżywać znaczące spotkania na całym świecie.

Cena w promocji - 347 zł.

Autor: Armani/ Materiały prasowe

ESTÉE LAUDER Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 - Podkład matujący

Nowa nieskazitelność. Nowy wielowymiarowy mat. Ta budująca krycie, oddychająca, długotrwała formuła podkładu została stworzona z myślą o czymś więcej. Trwałość koloru aż do 36 godzin. Równoważy skórę, kontrolując wydzielanie sebum i nawilżając ją jednocześnie. Tak wiele odcieni – jeden stworzony dla Ciebie.

Cena w promocji - 179 zł

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Estée Lauder

CLINIQUE High Impact High-Fi™ Full Volume Mascara - Tusz do rzęs

Natychmiastowo zwiększ objętość rzęs o 230% dzięki ultra napigmentowanej, zawierającej włókna maskarze.

Cena w promocji - 99 zł