Jak zdobyć naturalne glow last minute? Zdążysz jeszcze przed Sylwestrem!

1. Oczyszczaj

Jeśli chcesz odpowiednio przygotować skórę na imprezę, zacznij od dogłębnego masażu oczyszczającego z kultową szczoteczką Luna 4 od FOREO. To pierwsze na świecie urządzenie do pielęgnacji, które łączy ultra delikatne i higieniczne oczyszczanie z ujędrniającym masażem o różnorodnej intensywności, dopasowanym do kondycji i wieku naszej skóry. Bezpieczny dla skóry silikon medyczny, 16 poziomów pulsacji i 8000 pulsacji na minutę gwarantuje 99,5% skuteczności oczyszczania. Natomiast funkcja odmładzającego masażu wyraźnie ujędrnia skórę.

2. Okaż trochę miłości swoim oczom

Oczy niewątpliwie mówią więcej niż słowa, dlatego nie możesz pozwolić by były opuchnięte czy podkrążone. Nic nie zastąpi dobrego 8-godzinnego snu, ale czasami doba jest zbyt krótka, by udało nam się wygospodarować tyle czasu na odpoczynek. Nasze mamy radziły sobie z nimi za pomocą zimnych okładów, ale mamy na to szybszy i bardziej skuteczny sposób – Iris – masażer okolicy oczu. Pulsacje inspirowane azjatyckim drenażem limfatycznym poprawią krążenie krwi i limfy, dzięki czemu obrzęki i worki pod oczami natychmiast się zmniejszą.

3. Nawilżaj

Aby Twoja skóra była gładka i gotowa na imprezę, wystarczy się rozpieszczać. Przecież to nie jest trudne ;) UFO 2 i nawilżająca maseczka do twarzy to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy. Luksusowe urządzenie UFO 2 wprowadza rytuał nakładania maseczek na wyższy poziom. Z pełnym spektrum światła LED, konfigurowalnymi zabiegami i zaawansowaną technologią hiper-infuzji zapewnia domową, profesjonalną pielęgnację skóry idealnie dostosowaną do jej potrzeb. Wspólnie z nawilżającą maską Bulgarian Rose o lekkiej formule bogatej w wodę różaną i olejek z nasion Jojoba zapewnią kompleksowy zabieg pozostawiając skórę zdrową,nawilżoną i świetlistą.

Wreszcie jesteś gotowa na tę wystrzałową noc! Dzięki tym prostym wskazówkom będziesz w stanie przygotować skórę na każde wydarzenie i cieszyć się piękną, promienną cerą, która utrzyma się przez całą noc, nie tylko w Sylwestra. Więc na co czekasz? Działaj i baw się dobrze!