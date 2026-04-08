Jak zmieniła się pielęgnacja skóry Polek?

Gdy Sesderma debiutowała w Polsce w 2011 roku, segment dermokosmetyków dopiero zyskiwał na znaczeniu, a produkty zawierające składniki aktywne były najczęściej rekomendowane przez dermatologów i stosowane w ramach terapii konkretnych problemów skórnych. Dziś rynek ten dynamicznie rośnie, napędzany rosnącą świadomością zdrowia skóry, większą dostępnością specjalistycznych produktów oraz trendem self-care i terapii domowej.

OD UNIWERSALNYCH ROZWIĄZAŃ DO ŚWIADOMYCH WYBORÓW

W ciągu ostatnich 15 lat zmieniło się niemal wszystko:

wzrosła świadomość konsumentów: składniki aktywne, takie jak retinol, witamina C czy niacynamid stały się dziś naturalnym elementem codziennej pielęgnacji .

profilaktyka anti-aging – pielęgnację przeciwstarzeniową rozpoczyna się dziś nawet dekadę wcześniej niż kiedyś,

łączenie pielęgnacji z dermatologią estetyczną – kosmetyki są wsparciem terapii gabinetowych,

pielęgnacja spersonalizowana – coraz więcej osób dobiera pielęgnację do konkretnych problemów skóry, takich jak przebarwienia, trądzik dorosłych czy nadwrażliwość.

Zmieniło się także podejście emocjonalne: pielęgnacja przestała być wyłącznie obowiązkiem, a stała się rytuałem self-care i inwestycją w zdrowie skóry.

POLSKA JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH RYNKÓW SESDERMA W EUROPIE

Polska jest dziś jednym z ważniejszych rynków dla Sesderma — hiszpańskiej marki założonej przez dermatologa dr. Gabriela Serrano, pioniera wykorzystania nanotechnologii i liposomów w kosmetologii. Produkty marki są dostępne w aptekach na terenie całej Polski, w wybranych sieciach perfumerii i drogerii, a także w sprzedaży online.

To, co wyróżnia dermokosmetyki Sesderma, to zaawansowana nanotechnologia, oparta na wykorzystaniu liposomów — mikroskopijnych nośników, które transportują składniki aktywne w głąb skóry. Dzięki temu substancje takie jak retinol czy witamina C są nie tylko lepiej przyswajane, ale też działają skuteczniej i stabilniej, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podrażnień.

„Polski rynek beauty jest dziś jednym z najbardziej świadomych w Europie. Konsumenci z ogromną uwagą analizują składy, rozumieją działanie składników aktywnych i oczekują realnych efektów potwierdzonych badaniami. Widzimy też wyraźne przesunięcie w stronę pielęgnacji, która nie tylko poprawia wygląd skóry, ale wspiera jej długoterminowe zdrowie. To ogromna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat” – mówi Patrycja Kinasiewicz, Head of Marketing Sesderma Polska.

PRZYSZŁOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA I PIELĘGNACJA INSPIROWANA MEDYCYNĄ

Obecnie jednym z najszybciej rozwijających się kierunków jest wykorzystanie biotechnologii, w tym egzosomów, peptydów biomimetycznych czy zaawansowanych systemów transportu składników aktywnych. Trend ten pokazuje, jak bardzo zaciera się granica między kosmetologią a dermatologią.

„Obserwujemy, że Polki są otwarte na innowacje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Technologie, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla gabinetów, dziś stają się częścią codziennej pielęgnacji domowej. Naszą rolą jest dostarczanie rozwiązań opartych na nauce, które odpowiadają na te rosnące oczekiwania” – dodaje Patrycja Kinasiewicz.

Jubileusz Sesderma w Polsce pokazuje, jak bardzo zmieniła się pielęgnacja – od prostych formuł do zaawansowanych kosmetyków odpowiadających na konkretne potrzeby skóry i styl życia współczesnych kobiet.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe