Jak zregenerować skórę po lecie?

Wsparcie leczenia i pielęgnacja „w punkt”. Co warto wiedzieć o jesiennych potrzebach skóry trądzikowej?

Postaw na nawilżenie

Po pierwsze, warto zauważyć, że skóra po lecie wymaga intensywnego nawilżenia. Promieniowanie UV powoduje degradację naturalnych lipidów w naskórku, co prowadzi do jego wysuszenia i łuszczenia się. Badania wykazują, że regularne stosowanie kremów nawilżających może znacznie poprawić kondycję skóry. Wybierz krem ALOGORICH od SENSUM MARE zawierający kwas hialuronowy. Skutecznie wiąże wodę w skórze i przywraca jej elastyczność. Co więcej, potężna dawka 23 składników aktywnych skutecznie redukuje zmarszczki i oznaki starzenia. Unikalne połączenie wody z lodowca i ekstraktu z sześciu alg morskich silnie odżywia skórę twarzy. Zatem każdy powinien rozważyć wdrożenie nawilżania jako fundamentu regeneracji po lecie.

Odbuduj barierę hydrolipidową

Kolejnym istotnym aspektem jest odbudowa bariery hydrolipidowej naskórka. Po okresie intensywnego wystawiania skóry na słońce warto zastosować preparaty zawierające ceramidy. Warto postawić na serum ALGOPRO Ceramidy od SENSUM MARE, które wspomaga regenerację i ochronę przed dalszymi uszkodzeniami. Zostało stworzone z myślą o specjalistycznej pielęgnacji skóry normalnej, suchej, zmęczonej i wrażliwej. Serum wzmacnia barierę hydrolipidową, poprawia jędrność i sprężystość skóry oraz regeneruje warstwę rogową naskórka. Swoje wielokierunkowe działanie zawdzięcza unikalnej formule opartej na 26 składnikach aktywnych. Po zastosowaniu serum skóra staje się gładka, jędrna i nawilżona.

Nie rezygnuj ze stosowania filtrów przeciwsłonecznych SPF

Warto także zwrócić uwagę na znaczenie ochrony przeciwsłonecznej nawet po zakończeniu lata. Wiele osób mylnie uważa, że z końcem sezonu letniego nie ma potrzeby stosowania filtrów UV. Tymczasem promieniowanie słoneczne może być szkodliwe przez cały rok – zwłaszcza podczas słonecznych dni jesienią czy zimą. Regularne stosowanie kremów z filtrem ALGODROPS lub ALGODROPS Satin od SENSUM MARE nie tylko zapobiega dalszym uszkodzeniom skóry, ale również wspiera jej długofalową regenerację. Wyjątkowa formuła obu emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki czemu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa.

i Autor: materiał prasowy SENSUM MARE

