Sposób na włosy… po wakacjach

Plażowanie, kąpiele w morzu, długie wędrówki górskie lub zwiedzanie malowniczych miejsc – to tylko niektóre z aktywności, które wypełniają nasze dni podczas letnich wojaży. Zafascynowani wakacyjnymi atrakcjami, często zapominamy o tym, że słońce, wiatr czy słona woda, mają negatywny wpływ na nasze włosy, które w efekcie tracą swój naturalny blask, stają się matowe i słabe. Dlatego po powrocie, warto zadbać o ich skuteczną regenerację. Postaw na szampon i mgiełkę z esencją bursztynową do włosów suchych i łamliwych marki Jantar®, dzięki którym je wzmocnisz, wygładzisz ich strukturę, a także zapobiegniesz łamaniu i rozdwajaniu się końcówek. Oto Twój klucz to sukcesu!