Jak zwiększyć objętość włosów? Niech się uniosą!

Hasło „objętość” to jedno z najważniejszych w świecie włosomaniaczek… i nie tylko. Do osiągnięcia efektu pełnej fryzury dąży większość z nas, ponieważ puszyste włosy wyglądają po prostu zdrowo i pięknie. Tyle w teorii. W praktyce dążenie do objętości oznacza dobór odpowiednich komponentów do pielęgnacji i stylizacji, a także włączenie dobrych rytuałów w domowym SPA. Na co postawić akcent, żeby pasma stały się mocniejsze, odporniejsze i unosiły się u nasady? Eksperci podpowiadają, że konieczna jest symbioza świadomej pielęgnacji i stylizacji. Ekspert radzi.

Pielęgnacja PEH dla puszystych włosów

Jednym z filarów pielęgnacji włosów cienkich i delikatnych (czyli tych, którym zwykle chcemy dodać objętości) jest stosowanie zasad PEH. Oznacza ono utrzymanie równowagi humektantów, protein i emolientów. Dostarczamy je stosując szampony i odżywki zawierające komponenty PEH – w odpowiednich ilościach – na podstawie obserwacji potrzeb włosów oraz poziomu ich porowatości [bez problemu określisz je na podstawie „testu szklanki z wodą”].

– Włosy cienkie i delikatne wymagają komponentów, które nadają im objętość, ale także pozwalają uniknąć nadmiernego obciążenia. Delikatne pasma, zbyt obciążone, mogą nieładnie opadać i być niepodatne na stylizację – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki BAŚKA. – Warto wybierać produkty pielęgnacyjne, które unoszą włosy u nasady, dzięki czemu fryzura staje się bardziej „pełna”. Jabłuszkowy szampon do włosów cienkich zwiększający objętość BAŚKA oparty został na bazie protein pochodzących z kiełków pszenicy, a także gliceryny, która jest humektantem. Ten tandem pielęgnuje włosy oraz wpływa na efekt uniesienia pukli przy samej skórze – dodaje.

Jak podkreślają eksperci, warto stawiać na ekstrakty pochodzenia naturalnego – w tym na wspomniane kiełki z pszenicy, a także na cenne oleje z migdałów i ryżu, które regenerują włosy oraz służą ich odżywieniu. Cienkie, delikatne pasma dobrze reagują na komponenty wzmacniające i jak gąbka chłoną naturalne ekstrakty.

Stylizacja włosów cienkich i delikatnych

Drugim, obok pielęgnacji, filarem objętości fryzury, jest perfekcyjna stylizacja. O czym warto pamiętać, by uniknąć „oklapnięcia” pukli? Po pierwsze, o odpowiedniej piance do włosów. Odpowiedniej, czyli jakiej? Odpowiedź jest prosta: takiej, która nie sklei włosów (a o to, w przypadku cienkich pasm nie trudno) i nie obciąży jej. – Wystylizowana fryzura powinna być „posłuszna”, ale nie unieruchomiona. Tylko wtedy będzie wyglądała zdrowo i naturalnie. Tu także bezcenne okażą się kiełki pszenicy, których warto szukać w piance do włosów. Za ich pomocą uelastycznimy włosy, zapobiegając łamaniu podczas stylizacji – mówi Agnieszka Kowalska.

Drugim produktem, po który warto sięgnąć w przypadku cienkich włosów jest spray termoochronny, czyli kosmetyk, który chroni pasma podczas stylizacji (szczególnie tej przeprowadzanej za pomocą suszarki, prostownicy lub lokówki). Eksperci podpowiadają, że warto stosować spraye tak często, jak często układamy fryzurę. Praktyka pokazuje, że do włosów cienkich najlepiej sprawdzają się spraye zawierające niacynamid oraz kondycjonujące ekstrakty z owoców.

Burza włosów to marzenie większości z nas, prawda? Jak wskazują eksperci – jest to marzenie absolutnie możliwe do spełnienia. Dzięki połączeniu właściwej stylizacji, pielęgnacji oraz wykorzystaniu zasad pielęgnacji PEH i komponentów naturalnych także cieńsze włosy mogą wyglądać świetnie.

Jabłuszkowy szampon do skóry głowy i włosów zwiększający objętość BAŚKA

Szampon do włosów cienkich, o zachwycającym zapachu zielonego jabłuszka. Łagodnie myje i pielęgnuje skórę głowy. Formuła stworzona w oparciu o równowagę PEH wykorzystuje proteiny (ekstrakt z kiełków pszenicy) oraz humektanty (glicerynę), które pielęgnują włosy i skórę głowy, zapewniając właściwy poziom nawilżenia oraz odżywienia. Składniki te dodatkowo wpływają na efekt uniesienia włosów u nasady, dzięki czemu fryzura zyskuje lekkość i objętość.

i Autor: Materiały prasowe BAŚKA

Jabłuszkowa pielęgnująca pianka do włosów zwiększająca objętość BAŚKA

Pianka, która zapewnia efekt uniesienia włosów u nasady, dodając im tym samym objętości. Doskonale sprawdzi się na każdym rodzaju kosmyków, ze szczególnym uwzględnieniem tych cienkich, delikatnych i niepodatnych na układanie. Formuła wzbogacona o ekstrakt z kiełków pszenicy uelastycznia i wygładza włosy, zapobiegając ich łamaniu się. Nie skleja pasm, dzięki czemu uzyskujesz efekt lekkiej i pełnej witalności fryzury.

i Autor: Materiały prasowe Baśka