Jaki wpływ na skórę ma cukier?

Stres może powodować wysypki, zbyt mało snu może sprawiać, że nasza skóra będzie szara, a za dużo słońca ją poparzy. Ale czy wiesz, że cukier ma olbrzymi wpływ na naszą skórę i jej wygląd? Niestety jest to działanie bardzo szkodliwe, gdyż cukier jest ukryty niemal we wszystkim, co jemy i to nie tylko w ciastkach i czekoladkach, których nie umiemy sobie często odmówić. W rzeczywistości zbyt dużo cukru osłabia kolagen i elastynę, co skutkuje utratą elastyczności skóry. Proces ten nazywa się glikacją. Jeśli chcemy cieszyć się słodką stroną życia to niestety trudno jej uniknąć. Dzięki ekspertom NIVEA po raz pierwszy istnieje sposób na to, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom skóry wywołanym cukrem. Nowe NIVEA Q10 Podwójnie Aktywne Serum to prawdziwa innowacja z technologią GLYCOSTOP i koenzymem Q10 redukującym najgłębsze zmarszczki.

CZYM JEST GLIKACJA?

Glikacja to naturalnie występująca reakcja chemiczna, proces, w którym cząsteczki cukru łączą się z białkami lub lipidami, co prowadzi do powstania tak zwanych końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE). Owe AGE mogą mieć poważny wpływ na zdrowie i funkcjonalność skóry, przyspieszając jej starzenie się poprzez uszkodzenie kolagenu i elastyny. AGE gromadzą się w skórze wraz z wiekiem i są wzmacniane przez czynniki zewnętrzne np. promieniowanie ultrafioletowe.

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA GLYCOSTOP™

Pionierskie serum o podwójnym działaniu NIVEA Q10 zawiera GLYCOSTOP™ jako część innowacyjnej zaawansowanej formuły antyglikacyjnej. Po 10 latach badań i selekcji ponad 1700 składników aktywnych naukowcy firmy Beiersdorf zajmujący się skórą zidentyfikowali i zakwalifikowali aktywny składnik o działaniu przeciwglikacyjnym: GLYCOSTOP™. Znacząco ogranicza on reakcję glikacji poprzez neutralizację cząsteczek cukru, zanim zwiążą się one z białkami. Dlatego też technologia ta ma działanie zapobiegające powstawaniu zmarszczek, działając aż w 68% jak tarcza ochronna przed negatywnymi skutkami procesu glikacji.

Najważniejsze cechy produktu:

Widocznie redukuje głębokie zmarszczki już w 2 tygodnie

Zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek

Chroni skórę przed szkodliwym działaniem procesu glikacji

Zawiera najwyższą w naszych produktach koncentrację Czystego Koenzymu Q10

Stosowane razem z kremem na dzień ma 4x silniejsze działanie

Idealne jako baza pod makijaż

Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

i Autor: materiał prasowy NIvea

