Japońska pielęgnacja, która kształtuje ciało i koi zmysły

Droga do dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu zaczyna się od holistycznego podejścia. Regularność, łączenie różnych technik i rytuałów pielęgnacyjnych oraz niezachwiana konsekwencja to klucz do efektów, które cieszą oko i pozostają z nami na długo. Takie spojrzenie na dbanie o ciało i umysł od wieków towarzyszy mieszkańcom Kraju Kwitnącej Wiśni. ONSEN YOGA BODY SHAPE od YOSKINE to linia, która czerpie inspirację z doświadczenia, jakim są kąpiele w naturalnych źródłach Onsen, bogatych w minerały i pierwiastki. W Japonii korzystanie z tej formy rekreacji jest elementem tradycji i dbania o siebie. Rytuał Onsen pomaga rozluźnić mięśnie, poprawić krążenie i złagodzić stres, a składniki mineralne obecne w źródłach pozwalają zadbać o skórę. Linia YOSKINE ONSEN YOGA BODY SHAPE została wzbogacona o inne popularne w Japonii składniki pielęgnacyjne o właściwościach modelujących sylwetkę. Synergia zmysłowych formuł i masażu wspiera także redukcję cellulitu i poprawę elastyczności skóry. To zaproszenie do codziennego rytuału, który łączy w sobie energię ruchu, ukojenie dla zmysłów i moc japońskich tradycji – by każda kobieta mogła poczuć harmonię w ciele i umyśle.

INTENSYWNE SERUM NA CELLULIT

Redukuje cellulit i wygładza

Stworzone z myślą o redukcji cellulitu i regeneracji skóry. Jego formuła, inspirowana japońską techniką masażu Shiatsu, łączy minerały z soli morskiej i ekstrakt z yuzu, aby skutecznie nawilżać i wygładzać skórę.

Składniki aktywne:

Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.

Yuzu to japoński owoc cytrusowy, ceniony za swoje właściwości nawilżające

i wygładzające.

Kofeina wykazuje działanie antyoksydacyjne oraz hamujące syntezę lipidów.

Efekty:

Redukcja cellulitu i wygładzenie skóry

Modelowanie sylwetki i ujędrnienie

Regeneracja i nawilżenie dzięki ekstraktowi z yuzu

BALSAM SILNIE UJĘDRNIAJĄCY

Ujędrnia, nawilża i detoksykuje

Stworzony z myślą o intensywnym ujędrnieniu i głębokim nawilżeniu skóry. Jego formuła łączy minerały z soli morskiej oraz detoksykujący ekstrakt z matchy, wspierając naturalne procesy regeneracji. Aksamitna konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką i odświeżoną.

Składniki aktywne:

Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.

Ekstrakt z matchy znany z właściwości antyoksydacyjnych, wykazuje działanie ochronne skóry.

Ekstrakt z alg bogaty w minerały i witaminy, ma zdolności uzupełniające ich niedobór, działając energetyzująco i rewitalizująco.

Efekty:

Ujędrnienie i wygładzenie skóry

Głębokie nawilżenie

Detoksykacja dzięki ekstraktowi z matchy

AKTYWNY LOTION MODELUJĄCY Z EFEKTEM PUSH-UP

Modeluje sylwetkę i ujędrnia

Stworzony z myślą o modelowaniu sylwetki, ujędrnieniu i podkreśleniu kształtu biustu oraz pośladków. Jego zaawansowana formuła łączy minerały z soli morskiej, kombuchę i kolagen, aby skutecznie poprawić napięcie i elastyczność skóry.

Składniki aktywne:

Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.

Kombucha to ferment z czarnej herbaty ceniony za właściwości antyglikacyjne, wygładzające skórę, przywracające blask i zdrowy koloryt.

Kolagen znany z właściwości wzmacniających strukturę skóry, poprawiających jędrność i sprężystość.

Efekty:

Wymodelowana i wysmuklona sylwetka

Gładka i sprężysta skóra

Efekt push-up – poprawa jędrności i podkreślenie kobiecych kształtów