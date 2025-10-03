Japońska pielęgnacja, która kształtuje ciało i koi zmysły

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-03 6:58

Jeśli marzysz o lepszym samopoczuciu i smukłej sylwetce, wybierz się w podróż… bez wychodzenia z domu. Nowa linia Yoskine Onsen Yoga Body Shape przeniesie Cię prosto do japońskich onsen – gorących źródeł pełnych minerałów, które od wieków oczyszczają ciało, relaksują umysł i przywracają harmonię.

cera, pielęgnacja

i

Autor: Canva.com

Droga do dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu zaczyna się od holistycznego podejścia. Regularność, łączenie różnych technik i rytuałów pielęgnacyjnych  oraz niezachwiana konsekwencja to klucz do efektów, które cieszą oko i pozostają z nami  na długo. Takie spojrzenie na dbanie o ciało i umysł od wieków towarzyszy mieszkańcom Kraju Kwitnącej Wiśni. ONSEN YOGA BODY SHAPE od YOSKINE to linia, która czerpie inspirację  z doświadczenia, jakim są kąpiele w naturalnych źródłach Onsen, bogatych w minerały  i pierwiastki. W Japonii korzystanie z tej formy rekreacji jest elementem tradycji i dbania o siebie. Rytuał Onsen pomaga rozluźnić mięśnie, poprawić krążenie i złagodzić stres, a składniki mineralne obecne w źródłach pozwalają zadbać o skórę. Linia YOSKINE ONSEN YOGA BODY SHAPE została wzbogacona o inne popularne w Japonii składniki pielęgnacyjne  o właściwościach modelujących sylwetkę. Synergia zmysłowych formuł i masażu wspiera także redukcję cellulitu i poprawę elastyczności skóry. To zaproszenie do codziennego rytuału, który łączy w sobie energię ruchu, ukojenie dla zmysłów i moc japońskich tradycji – by każda kobieta mogła poczuć harmonię w ciele i umyśle.

INTENSYWNE SERUM NA CELLULIT

Redukuje cellulit i wygładza

Stworzone z myślą o redukcji cellulitu i regeneracji skóry. Jego formuła, inspirowana japońską techniką masażu Shiatsu, łączy minerały z soli morskiej i ekstrakt z yuzu, aby skutecznie nawilżać i wygładzać skórę.

Składniki aktywne:

  • Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
  • Yuzu to japoński owoc cytrusowy, ceniony za swoje właściwości nawilżające
  • i wygładzające.
  • Kofeina wykazuje działanie antyoksydacyjne oraz hamujące syntezę lipidów.

Efekty:

  • Redukcja cellulitu i wygładzenie skóry
  • Modelowanie sylwetki i ujędrnienie
  • Regeneracja i nawilżenie dzięki ekstraktowi z yuzu

BALSAM SILNIE UJĘDRNIAJĄCY

Ujędrnia, nawilża i detoksykuje

Stworzony z myślą o intensywnym ujędrnieniu i głębokim nawilżeniu skóry. Jego formuła łączy minerały z soli morskiej oraz detoksykujący ekstrakt z matchy, wspierając naturalne procesy regeneracji. Aksamitna konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką  i odświeżoną.

Składniki aktywne:

  • Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
  • Ekstrakt z matchy znany z właściwości antyoksydacyjnych, wykazuje działanie ochronne skóry.
  • Ekstrakt z alg bogaty w minerały i witaminy, ma zdolności uzupełniające ich niedobór, działając energetyzująco i rewitalizująco.

Efekty:

  • Ujędrnienie i wygładzenie skóry
  • Głębokie nawilżenie
  • Detoksykacja dzięki ekstraktowi z matchy

AKTYWNY LOTION MODELUJĄCY Z EFEKTEM PUSH-UP

Modeluje sylwetkę i ujędrnia

Stworzony z myślą o modelowaniu sylwetki, ujędrnieniu i podkreśleniu kształtu biustu  oraz pośladków. Jego zaawansowana formuła łączy minerały z soli morskiej, kombuchę  i kolagen, aby skutecznie poprawić napięcie i elastyczność skóry.

Składniki aktywne:

  • Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
  • Kombucha to ferment z czarnej herbaty ceniony za właściwości antyglikacyjne, wygładzające skórę, przywracające blask i zdrowy koloryt.
  • Kolagen znany z właściwości wzmacniających strukturę skóry, poprawiających jędrność i sprężystość.

Efekty:

  • Wymodelowana i wysmuklona sylwetka
  • Gładka i sprężysta skóra
  • Efekt push-up – poprawa jędrności i podkreślenie kobiecych kształtów
Yoskine

i

Autor: Yoskine/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki