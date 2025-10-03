Japońska pielęgnacja, która kształtuje ciało i koi zmysły

Droga do dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu zaczyna się od holistycznego podejścia. Regularność, łączenie różnych technik i rytuałów pielęgnacyjnych oraz niezachwiana konsekwencja to klucz do efektów, które cieszą oko i pozostają z nami na długo. Takie spojrzenie na dbanie o ciało i umysł od wieków towarzyszy mieszkańcom Kraju Kwitnącej Wiśni. ONSEN YOGA BODY SHAPE od YOSKINE to linia, która czerpie inspirację z doświadczenia, jakim są kąpiele w naturalnych źródłach Onsen, bogatych w minerały i pierwiastki. W Japonii korzystanie z tej formy rekreacji jest elementem tradycji i dbania o siebie. Rytuał Onsen pomaga rozluźnić mięśnie, poprawić krążenie i złagodzić stres, a składniki mineralne obecne w źródłach pozwalają zadbać o skórę. Linia YOSKINE ONSEN YOGA BODY SHAPE została wzbogacona o inne popularne w Japonii składniki pielęgnacyjne o właściwościach modelujących sylwetkę. Synergia zmysłowych formuł i masażu wspiera także redukcję cellulitu i poprawę elastyczności skóry. To zaproszenie do codziennego rytuału, który łączy w sobie energię ruchu, ukojenie dla zmysłów i moc japońskich tradycji – by każda kobieta mogła poczuć harmonię w ciele i umyśle.
INTENSYWNE SERUM NA CELLULIT
Redukuje cellulit i wygładza
Stworzone z myślą o redukcji cellulitu i regeneracji skóry. Jego formuła, inspirowana japońską techniką masażu Shiatsu, łączy minerały z soli morskiej i ekstrakt z yuzu, aby skutecznie nawilżać i wygładzać skórę.
Składniki aktywne:
- Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
- Yuzu to japoński owoc cytrusowy, ceniony za swoje właściwości nawilżające
- i wygładzające.
- Kofeina wykazuje działanie antyoksydacyjne oraz hamujące syntezę lipidów.
Efekty:
- Redukcja cellulitu i wygładzenie skóry
- Modelowanie sylwetki i ujędrnienie
- Regeneracja i nawilżenie dzięki ekstraktowi z yuzu
BALSAM SILNIE UJĘDRNIAJĄCY
Ujędrnia, nawilża i detoksykuje
Stworzony z myślą o intensywnym ujędrnieniu i głębokim nawilżeniu skóry. Jego formuła łączy minerały z soli morskiej oraz detoksykujący ekstrakt z matchy, wspierając naturalne procesy regeneracji. Aksamitna konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką i odświeżoną.
Składniki aktywne:
- Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
- Ekstrakt z matchy znany z właściwości antyoksydacyjnych, wykazuje działanie ochronne skóry.
- Ekstrakt z alg bogaty w minerały i witaminy, ma zdolności uzupełniające ich niedobór, działając energetyzująco i rewitalizująco.
Efekty:
- Ujędrnienie i wygładzenie skóry
- Głębokie nawilżenie
- Detoksykacja dzięki ekstraktowi z matchy
AKTYWNY LOTION MODELUJĄCY Z EFEKTEM PUSH-UP
Modeluje sylwetkę i ujędrnia
Stworzony z myślą o modelowaniu sylwetki, ujędrnieniu i podkreśleniu kształtu biustu oraz pośladków. Jego zaawansowana formuła łączy minerały z soli morskiej, kombuchę i kolagen, aby skutecznie poprawić napięcie i elastyczność skóry.
Składniki aktywne:
- Minerały z soli morskiej o właściwościach intensywnie nawilżających, regenerujących i przywracających skórze naturalną równowagę.
- Kombucha to ferment z czarnej herbaty ceniony za właściwości antyglikacyjne, wygładzające skórę, przywracające blask i zdrowy koloryt.
- Kolagen znany z właściwości wzmacniających strukturę skóry, poprawiających jędrność i sprężystość.
Efekty:
- Wymodelowana i wysmuklona sylwetka
- Gładka i sprężysta skóra
- Efekt push-up – poprawa jędrności i podkreślenie kobiecych kształtów